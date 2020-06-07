Добавить виджет boxberry на Тильда

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Закрыт1 заявка610 просмотров

Здравствуйте, надо добавить виджет boxberry на Тильда. 

фиксированная цена доставки .

что бы у клиента был выбор пункта выдачи, спасибо

Tilda
5 лет назад
guest_15915894236914
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Илья
 
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Был
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