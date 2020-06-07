Адаптация модуля opencart под версию 2.3

Есть модуль для версии 3 opencart (во вложении).

Нужно обеспечить его работу на рабочем магазине opencart 2.3 (доступ предоставлю)

Возможно понадобится пара доработок под обмен именно под мой магазин (в случае если обмен идет по модели/коду товара, нужно будет заменить на SKU или ISBN).