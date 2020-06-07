Написать код меню для WordPress через Walker оплата по факту 300 рублей после проверки кода Результат: В коде меню нет лишних class и id которые создает WordPress. Обёртка ul содержит ...
Адаптация модуля opencart под версию 2.3
Есть модуль для версии 3 opencart (во вложении).
Нужно обеспечить его работу на рабочем магазине opencart 2.3 (доступ предоставлю)
Возможно понадобится пара доработок под обмен именно под мой магазин (в случае если обмен идет по модели/коду товара, нужно будет заменить на SKU или ISBN).
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