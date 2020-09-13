Проект – корпоративный сайт компании. Задача: Есть тема WP (https://preview.themeforest.net/item/facmaster-factory-industrial-wordpress-theme/full_screen_preview/25443059?_ga=2.158494450.934723389.1591173645-1531099816.1587020384), которая уже согласована с заказчиком, есть согласованные дизайн-макеты, разработанные на основе этой темы. Нужно развернуть готовое решение на хостинге, доработать/доверстать ...
Разработка сайта на Wordpress
Необходимо по готовому дизайну разработать сайт на Wordpress (верста+движок).
Структурно дизайн уже готов, контент параллельно добавляем, поэтому будем работать параллельно.
Страницы:
1. Заглавная страница / HOME
2. О нас / WHO WE ARE
3. Страница наших проектов / WHAT WE DO
4. Инвестируем вместе / INVEST TOGETHER
5. CONTACT US
Языковая часть:
Фронт-енд: АНГЛ/РУС/КИПР
Бек-енд: нету разницы
Контент:
Основная масса контента будет в дизайне(английский язык сайта). Переводы на РУС и КИПР языки буду выдавать постепенно, параллельно с разработкой.
Оплата
Согласно страницам:
Предоплата 25%
1. Заглавная страница / HOME
2. О нас / WHO WE ARE
Оплата 25%
3. Страница наших проектов / WHAT WE DO
4. Инвестируем вместе / INVEST TOGETHER
Оплата 20%
5. CONTACT US
Внесение переводов на РУС и на КИПР
Оплата 20%
Оплата 10% после 2 недель пользования сайтом (проверка работы, логики, ошибок и прочего)
Прошу предложить сроки по каждому пункту в заявке.
Параллельно с версткой, а именно со страницами, что были сданы/закончены - возможно будет меняться дизайн (мелочи). Всё, что не оговорено, выполняется на усмотрение исполнителя. Но в любом случае, надеюсь сойдемся, если я что-то пропустил... Я считаю, что на баги должна даваться более долгая гарантия чем неделя и исправляться они должны всегда и бесплатно.
Выбранный исполнитель
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