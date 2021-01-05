Виктор Шаталов viktor1432viktor1432
37 летУкраина/Донецк
4 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Разработка сайтов под ключ
- Удобное решение поставленной задачи
- Сайт под ключ
- Дизайн макет с нуля
- Занимаюсь веб-разработкой в команде из двух человек(front-end+back-end).
- Разрабатываю уникальные темы для самых популярных CMS систем.
- Работаю с популярными CMS системами интернет-магазинов.
- По цене работы всегда можно договориться!
- Бонусы всем заказчикам!
Ваша задача - мое решение!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
- Сайт на cms wordpress191 просмотр
- Редизайн магазина на cms Wordpress+woocomerce253 просмотра
- Сайт для дизайнера 3-D . cms wordpress182 просмотра
- Сайт для блогера на cms wordpress189 просмотров
- Интернет магазин по продаже косметики FaceCare209 просмотров
- Wordpress+woocomerce - интернет магазин Korzinka212 просмотров
- Wordpress сайт по продаже каркасных домов и бань184 просмотра
- NetCat276 просмотров
- Разработка информационных план-схем этажей256 просмотров
- NetCat263 просмотра
- WordPress+woocomerce227 просмотров
- Верстка из любых макетов178 просмотров
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
3 года назад
Все прошло хорошо!
Ответный отзыв
Всё отлично. Продолжаем сотрудничество
$100
8 баллов
3 года назад
Ответный отзыв
Всё отлично. Сотрудничаем дальше
$10
10 баллов
3 года назад
Продуктивно поработали. Спасибо.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Всё в срок. Всегда на связи. Рекомендую.
$100
10 баллов
3 года назад
Отличная работа за очень вменяемые средства, лёгкая коммуникация, на связи был 8-23. Рекомендую к сотрудничеству в области вёрстки и Wordpress CMS. Всё было сделано в срок, правки вносились до утверждения. Помимо правок заказчика, Виктор сам добавлял правки, которые мы не заметили. Если Вы сейчас читаете этот отзыв и перед Вами стоит задача связанная с вёрсткой или WP, настоятельно рекомендую сделать выбор в сторону Виктора. Ещё раз спасибо!
Ответный отзыв
Как заказчика рекомендую 100%. За развернутый отзыв Спасибо).
$100
10 баллов
3 года назад
Виктор очень настойчивый специалист, свое дело знает на пятерочку, и в сроки укладывается, что приятно удивило! Рекомендую!
Ответный отзыв
Всё супер.Задача поставлена 100%.Оплата 100% в срок.Всегда на связи.Все вопросы обсуждаются и решаются обоюдно.
Веб-программирование
6 отзывов
$10/час
от $100от 1 дня
#451
Системы управления (CMS)
4 отзыва
$20/час
от $100от 1 дня
#256
HTML-верстка
3 отзыва
$10/час
от $150от 2 дней
#785
Интернет-магазины
2 отзыва
$10/час
от $500от 7 дней
#115
Сайты «под ключ»
2 отзыва
$20/час
от $400от 5 дней
#175