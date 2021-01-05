viktor1432

Виктор Шаталов viktor1432

 
37 летУкраина/Донецк
4 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Разработка сайтов под ключ
  • Удобное решение поставленной задачи
  • Сайт под ключ
  • Дизайн макет с нуля
  • Занимаюсь веб-разработкой в команде из двух человек(front-end+back-end).
  • Разрабатываю уникальные темы для самых популярных CMS систем.
  • Работаю с популярными CMS системами интернет-магазинов.
  • По цене работы всегда можно договориться!
  • Бонусы всем заказчикам!

Ваша задача - мое решение!

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Показать все
Портфолио
Отзывы заказчиков
SergAgency
Сергей 
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$100
10 баллов
3 года назад
Перенос сайта с фреймворка на Woocommerce
Все прошло хорошо!
Всё отлично. Продолжаем сотрудничество
Ответный отзыв
SergAgency
Сергей 
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$100
8 баллов
3 года назад
Сайт на Woocommerce по готовому дизайну
Все ок
Всё отлично. Сотрудничаем дальше
Ответный отзыв
akuraga
Иван 
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Натяжка на WordPress
Продуктивно поработали. Спасибо.
Отличный заказчик. Всё в срок. Всегда на связи. Рекомендую.
Ответный отзыв
Dronbik
Андрей 
36 летЭстония
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
3 года назад
Figma &#8594; WP CMS мультиязычный на разных доменах
Отличная работа за очень вменяемые средства, лёгкая коммуникация, на связи был 8-23. Рекомендую к сотрудничеству в области вёрстки и Wordpress CMS. Всё было сделано в срок, правки вносились до утверждения. Помимо правок заказчика, Виктор сам добавлял правки, которые мы не заметили. Если Вы сейчас читаете этот отзыв и перед Вами стоит задача связанная с вёрсткой или WP, настоятельно рекомендую сделать выбор в сторону Виктора. Ещё раз спасибо!
Как заказчика рекомендую 100%. За развернутый отзыв Спасибо).
Ответный отзыв
Malina777
Ирина 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$100
10 баллов
3 года назад
Интегрировать верстку на Wordpress + подключить эквайринг
Виктор очень настойчивый специалист, свое дело знает на пятерочку, и в сроки укладывается, что приятно удивило! Рекомендую!
Всё супер.Задача поставлена 100%.Оплата 100% в срок.Всегда на связи.Все вопросы обсуждаются и решаются обоюдно.
Ответный отзыв
Веб-программирование
6 отзывов
$10/час
от $100от 1 дня
#451
Системы управления (CMS)
4 отзыва
$20/час
от $100от 1 дня
#256
HTML-верстка
3 отзыва
$10/час
от $150от 2 дней
#785
Интернет-магазины
2 отзыва
$10/час
от $500от 7 дней
#115
Сайты «под ключ»
2 отзыва
$20/час
от $400от 5 дней
#175