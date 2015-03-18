Верстка сайтов, лендингов, посадочных страниц. Правка контента в различных CMS.
Навыки, знания, умения
HTML5, CSS3, jQuery.
Bootstrap.
Методология BEM.
Препроцессоры sass/less
Кроссбраузерность (IE8+).
Блочная фиксированная / резиновая / адаптивная верстка, .
Верстка с учетом стандартов W3C.
Реализация pixel perfect.
Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
Создание и использование спрайтов.
Верстка landing page.
Правка контента в различных CMS
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
10 лет назад
Спасибо за работу и понимание! Задача выполнена точно в срок и очень качественно. Рекомендую как ответственного и профессионального исполнителя! Буду обращаться ещё.
Ответный отзыв
Спасибо за продуктивное сотрудничество! Всегда приятно работать, когда задача поставлена четко и оплата во время. Рекомендую!
HTML-верстка
1 отзыв
от $5
от 1 дня
нет рейтинга