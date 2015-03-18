Malina777

Ирина Malina777

 
37 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Верстка сайтов, лендингов, посадочных страниц. Правка контента в различных CMS.

Навыки, знания, умения

HTML5, CSS3, jQuery.

Bootstrap.

Методология BEM.

Препроцессоры sass/less

Кроссбраузерность (IE8+).

Блочная фиксированная / резиновая / адаптивная верстка, .

Верстка с учетом  стандартов W3C.

Реализация pixel perfect.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

Создание и использование спрайтов.

Верстка landing page.

Правка контента в различных CMS

Отзывы заказчиков

nastassya88
36 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Верстка landing page
Спасибо за работу и понимание! Задача выполнена точно в срок и очень качественно. Рекомендую как ответственного и профессионального исполнителя! Буду обращаться ещё.
Спасибо за продуктивное сотрудничество! Всегда приятно работать, когда задача поставлена четко и оплата во время. Рекомендую!
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
от $5
от 1 дня
нет рейтинга