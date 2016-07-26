amadev

Вадим amadev

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
https://www.linkedin.com/in/vadym-pavliuk-934329131/

Привет! Меня зовут Вадим.

Я JavaScript разработчик со стажем более 3-х лет и страстью к созданию сложных веб-приложений.

Hi! I'm a JavaScript developer with passion for creating complex web-applications and solving non-ordinary problems.

Skills:

  • JavaScript, ES6, TypeScript
  • HTML5, CSS3, SASS, Bootstrap3
  • jQuery
  • React, Redux
  • QraphQL, Apollo
  • Storybook
  • Angular/ Angular2
  • Gulp, Webpack
  • REST, AJAX, WS
  • Node.js, Express.js
  • Postgresql, MongoDB
  • Git
  • Linux

Портфолио

Отзывы заказчиков

Hroh97
27 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Сделать редактор фото на javascript (типа фотошоп)
JavaScript
Задача выполнена вовремя, работой доволен, рекомендую исполнителя, буду продолжать работать с Вадимом!
Отличный заказчик! мои рекомендации!
Ответный отзыв
Malina777
Ирина 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
$3
8 баллов
9 лет назад
Сделать svg логотип анимированным
JavaScript
Вадим быстро выполнил задачу, Спасибо!
Четко описали проблему,что ускорило ее решения, постоянно на связи, своевременная оплата!
Ответный отзыв
danilka15
Данила 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$3
10 баллов
9 лет назад
Создание параллакса на jQuery
jQuery
Всё сделал быстро и качественно. Помог с эффектом Параллакс.
своевременная оплата
Ответный отзыв
optimist123
Роман 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$8
10 баллов
9 лет назад
Интерактивная генерация страниц Jquery+PHP+Mysql
jQueryMySQLPHP
Работа выполнена вовремя и на отлично! Наши рекомендации.
Четкая задача, своевременная оплата, постоянно на связи, рекомендую!
Ответный отзыв
optimist123
Роман 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$8
10 баллов
9 лет назад
Создание конструктора товаров на javascript, пример укажем в личку
JavaScript
Отличный исполнитель! Рекомендую! Работа выполнена вовремя и без ошибок!
Все отлично, точное ТЗ, всегда на связи и своевременная оплата !!! Рекомендую!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов