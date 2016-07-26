https://www.linkedin.com/in/vadym-pavliuk-934329131/
Привет! Меня зовут Вадим.
Я JavaScript разработчик со стажем более 3-х лет и страстью к созданию сложных веб-приложений.
Hi! I'm a JavaScript developer with passion for creating complex web-applications and solving non-ordinary problems.
Skills:
- JavaScript, ES6, TypeScript
- HTML5, CSS3, SASS, Bootstrap3
- jQuery
- React, Redux
- QraphQL, Apollo
- Storybook
- Angular/ Angular2
- Gulp, Webpack
- REST, AJAX, WS
- Node.js, Express.js
- Postgresql, MongoDB
- Git
- Linux
Портфолио
- Конструктор товаров на JavaScript693 просмотра
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
9 лет назад
JavaScript
Задача выполнена вовремя, работой доволен, рекомендую исполнителя, буду продолжать работать с Вадимом!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! мои рекомендации!
$3
8 баллов
9 лет назад
JavaScript
Вадим быстро выполнил задачу, Спасибо!
Ответный отзыв
Четко описали проблему,что ускорило ее решения, постоянно на связи, своевременная оплата!
$3
10 баллов
9 лет назад
jQuery
Всё сделал быстро и качественно. Помог с эффектом Параллакс.
Ответный отзыв
своевременная оплата
$8
10 баллов
9 лет назад
jQueryMySQLPHP
Работа выполнена вовремя и на отлично! Наши рекомендации.
Ответный отзыв
Четкая задача, своевременная оплата, постоянно на связи, рекомендую!
$8
10 баллов
9 лет назад
JavaScript
Отличный исполнитель! Рекомендую! Работа выполнена вовремя и без ошибок!
Ответный отзыв
Все отлично, точное ТЗ, всегда на связи и своевременная оплата !!! Рекомендую!