Натяжка на WordPress

Веб-программированиеЗавершен6 заявок1339 просмотров
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Все файлы в приложении, нужно работать быстро. Оплата сразу частями, первая часть в тотже день, как чтото покажете. Работать на нашем сервере. У нас есть тестировщик и ПМ, Стоимость работ называйте адекватную. Начинаем после собеседования, (без голосовой связи не работаем)

WordPress
3 года назад
akuraga
Иван 
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
viktor1432
37 летУкраина
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$10
25 дней
Продуктивно поработали. Спасибо.
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