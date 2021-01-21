Разработка плагина

https://getmoving.co.il/auction-creator/1

Посматрите пожалуйста это сайт конкурентов с таким же калькулятором есть какой-нибудь вариант взять их алгоритм который они считают по нём цену и вставить в наш калькулятор? Есть у нас готовый дизайн на калькулятор с версии для Мобайл Desktop и таблет И готовый сайт постоянно вот приз который там будет калькулятор сайт уже построен Заказчик хочет калькулятор таким образом чтоб пользователь попадал в калькулятор набирал дистанционно ну а ты с перевозки количество продуктов по готовому списку и тож и дату перевозки и калькулятор будет читать ему и показывать стоимость перевозки онлайн её псу чтоб связаться заказчиком для совершения сделки и для скидки