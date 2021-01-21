Создание сервиса автоматизации жилищного товари

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок1290 просмотров
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Создание сервиса автоматизации жилищного товари техническое задание находится здесь 

https://docs.google.com/document/d/1FIE0SiJzzXdNqLA2X-h6-ICqNXslXikZmXf4kfVFYNk/edit?usp=sharing

3 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 часов назад
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