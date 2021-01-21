нужен 100 % аналог Бота в Телеграмм ниже , НО на БАЗЕ сайтов: [url=https://torgi.gov.ru/index.html]https://torgi.gov.ru/index.html[/url] и [url=https://bankrot.fedresurs.ru]https://bankrot.fedresurs.ru[/url]/берём за шаблон: [url=https://t.me/RosTenderBot?start=1535971957]https://t.me/RosTenderBot?start=1535971957[/url] Бот в качестве источника информации использует портал ЕИС ([url=https://zakupki.gov.ru]https://zakupki.gov.ru[/url]/).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание сервиса автоматизации жилищного товари техническое задание находится здесь
https://docs.google.com/document/d/1FIE0SiJzzXdNqLA2X-h6-ICqNXslXikZmXf4kfVFYNk/edit?usp=sharing
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