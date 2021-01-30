Интеграция формы в modx проект

нужен 100 % аналог Бота в Телеграмм ниже , НО на БАЗЕ сайтов: [url=https://torgi.gov.ru/index.html]https://torgi.gov.ru/index.html[/url] и [url=https://bankrot.fedresurs.ru]https://bankrot.fedresurs.ru[/url]/берём за шаблон: [url=https://t.me/RosTenderBot?start=1535971957]https://t.me/RosTenderBot?start=1535971957[/url] Бот в качестве источника информации использует портал ЕИС ([url=https://zakupki.gov.ru]https://zakupki.gov.ru[/url]/).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,
Есть форма, сделана на PHP, данные сохраняются в MySql. Задача: интегрировать эту форму в проект, написанный на modx, данные из базы отображать в административной панели. Детальнее в личных сообщениях.
Спасибо
- Похожие заказы
- $67Веб-программирование1 исполнительЗакрытнет даты
Здравствуйте! Есть готовая визуальная часть на Angular. Необходимо сделать серверную часть- создание заказа, редактирование, поиск, отчеты и т.д. База (mysql) полностью готова. Дам дополнительную информацию при общении - пишите. Предоплата возможна только для старых аккаунтов с большим количеством отзывов.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Всем привет Необходимо разработать CRM систему на одном из популярных фреймворков ВАЖНО!!! Верстка не должна пострадать Все детали описаны в ТЗ В отклике обязательно указывайте бюджет Без оценки стоимости отклики рассматриваться не будут. ВАЖНО!!! Перед откликом укажите слово Антибот Помимо этого необходимо ...Закрыт3 года назад
Нужно сделать телеграмм бота по покупке, продаже, обмену крипты.Нужно чтобы бот брал актуальный курс с биржи.Добавить самые актуальные валютные пары.Добавить оплату Сберабнк, Киви Сделать также возможность выбора языка.Более подробное ТЗ вышлюЗакрыт3 года назад
- $1500
Это наша соц.сеть https://dollod.com/ Её нужно доработать в соответствии с этим макетом - https://www.figma.com/file/X8IXhx8kwv8MYUOx5kvzla/Dol.. Сейчас там есть верстка, но функционал кое-где плохо работает а в левом меню работает только раздел путешествия, нужно чтоб работало все ...Закрыт3 года назад
Есть интернет-магазин на WordPress. Надо установить услугу СМС-оповещения [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fsemysms.net%2Fapi.php]semysms.net/api.php[/url] для уведомления покупателя в момент покупки товара на сайте. Присылайте предложения.Закрыт3 года назад
Переделать на Битриксе формат картинок в google webp Надо сделать чтобы на битрикс можно было загрузить картинки в формате google webp и все картинки товаров которые сейчас в другом формате перезалить в google webpЗакрыт3 года назад
- $10
Wordpress. Для вывода в разделе одной из 366 страниц ежедневника по текущей дате сервера нужен скрипт. Проект благотворительный. бюджет небольшойЗакрыт3 года назад
- $50
Есть сайт sborka.ufalab.com Есть 5 задач по нему: https://docs.google.com/document/d/1TLDQvn77KWFnCEMutgwurJK3JyEurAaTZN0t3iLKyTM/edit#Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Привет нужна копия сайта astro7.ru со всем функционалом.Закрыт3 года назад