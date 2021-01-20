Создать сайт

[b]Задача:[/b] сделать небольшой парсер, который будет формировать данные по лотам с биржи сайтов. На выходе должна получиться картинка, как в примере ниже. Сейчас я все делаю руками в Photoshop Есть два варианта реализации. [b]Первый:[/b] [list=1][*]Указываем ссылку на ...