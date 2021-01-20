Ищу наставника на PHP - базовый уровень (Laravel) + VUE + JS

Добрый день! Ищу программиста, который мог бы помочь разобраться с простыми и среднего уровня задачами на стеке PHP (Laravel) + VUE + JS. Часть задач я в состоянии сделать сам, на часть нужна помощь и подсказка, как правильно. Гугл мне конечно в помощь, но получается очень медленно, а хотелось бы ускориться. Как пример актуальной задачи сейчас - конфигуратор + корзина, на одном из проектов. Часть сделал, часть не получается. Вот ссылка для понимания - http://eleron.udigitalgroup.com/transformer . Желаемый формат работы 2 часа 2-3 раза в неделю на моем компьютере, возможно чаще при наличии задач. В идеале начать сегодня или завтра. Т.е. в ближайшее время. Прошу в ответе писать ставку за час и готовность начать в ближайшее время. Спасибо