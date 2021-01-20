Схема ТЗ [url=https://miro.com/app/board/o9J_ky71cMg=/]miro.com/app/board/o9J_ky...[/url] Изначально мы разделили задачу на 3 этапа, и собрали достаточно предложений с разных площадок. Поразмыслив, приняли решение, что лучше доверить выполнение трех этапов работы одному специалисту. Сейчас выбираю с кем будет вся работа. Опишу суть ...
Нужен опытный Django/Flask разраб для разработка систем поиск картинки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть папки на DFS windows сервере и там храниться картинки с параметрами надо писать Бэкенд часть для поиск, фильтр с разнымы параметрами картинки
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