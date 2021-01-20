Нужен опытный Django/Flask разраб для разработка систем поиск картинки

Веб-программированиеЗакрытнет заявок1053 просмотра
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Есть папки на DFS windows сервере и там храниться картинки с параметрами надо писать Бэкенд часть для поиск, фильтр с разнымы параметрами картинки

Django
3 года назад
Myrzabekn
25 летКазахстан
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
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