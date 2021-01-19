Нужно сделать фид для яндекс обьявлений. есть выгрузка yml каталога
Laravel - доработать админку на Voyager, работа на сегодня!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Laravel - доработать админку на Voyager, работа на сегодня!
Работы на 2-3 часа для специалиста, оплата 25$ по факту готовности
Добавить 3 раздела и поправить регистрацию
Оставляйте телеграмм для связи
- Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Примерный список дополнений к текущей реализации чата: - отправка и поддержка чатом изображений (тут описывать думаю не стОит, всё как у всех) - отправка и поддержка чатом стикеров (должна быть иконка рядом с иконкой отправки сообщения, которая открывает ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Есть сайт sborka.ufalab.com на drupal9. Задача в том, чтобы доработать этот каталог, плюс вывести дополнительное меню из терминов. Это будет простой сайт-каталог товаров фруктовых букетов. Более детальное описание: [list=1][*]По аналогии с https://eda.yandex.ru/spb/pizza?shippingType=delivery добавить под слайдом техническое меню. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Задача:Нужно переделать 5 приложений, которые уже есть в сторе: запустить локально и проверить функциональность, убрать левый код (аналитика, странный ненужный код), приделать gulp сборку (образец https://drive.google.com/file/d/1s4NkPkdCtXAT4IG0-61BIF8L0JwnRyXK/view?usp=sharing), заменить все локали (если это не сделано) и заменить ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Обычный каталог сделать на фреймворкеДизайн будет в виде версткиС поиском по различным параметром автомобиляВозможность предлагать цену завтра или купить сейчасСистему регистрации пользователей с профилем , историей и тдРешения на CMS не подходятВеб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо доработать вывод значений рейтинга с сортировкой по убыванию на сайте под управлением CMS Wordpress. Все подробности в ЛС, Скайп. Предлагайте цену и сроки.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Тз на бэк Админ панель (на python Django): Как должна работать панель: Панель администратора верстается по дизайну (vue) и связывается логикой с панелью администратора на python Django. Требуемый функционал: 1.1 Заявки на обратный звонок (модерация форм обратной связи и сохранение ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Восстановить сайт (лендинг) из резервной копии на другом домене. Внести текстовые и ссылочные правки на лендинг.Веб-программирование11 заявокЗакрыт3 года назад
Создание телеграмм бота Python + Django models Необходимо реализовать телеграмм бота Суть такова, что бот позволяет отправлять домашнее задание на проверку бизнес тренерам из интерфейса телеграмм бота для бизнес-лиги компании. Бот необходимо выполнить на Python + Django models ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
- $20
Необходимо написать скрипт, который работает с таблицей input.xlsx. Пример таблицы в приложении. Скрипт переходит по каждой урл ссылке из столбца D, создаёт скрин страницы в формате jpg с уникальным именем файла, сохраняет этот файл в ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад