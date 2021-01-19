Доработки по сайту на laravel. ТЗ по запросу.
Разработка панели администратора для сайта (система бронирования и упр
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Тз на бэк
Админ панель (на python Django):
Как должна работать панель:
Панель администратора верстается по дизайну (vue) и связывается логикой с панелью администратора на python Django.
Требуемый функционал:
1.1 Заявки на обратный звонок (модерация форм обратной связи и сохранение форм в таблице и удаление новых заявок из панели администратора)
1.2 Дегустация (заявки на участие в мероприятиях, модерация форм обратной связи и сохранение форм в таблице, удаление и удаление новых заявок из панели администратора, добавление мероприятий в календарь и его редактирование)
1.3 Бронирование
1.3.1 Все бронирования (с возможностью администрирования каждой заявки)
1.3.1.1 Во все бронирования входят таблица со всеми новыми заявками, по нажатию на заявку открывается полная информация о данном бронировании (все поля редактируются из панели администратора),
история бронирования (в таблицу).
Есть новые, текущие и завершенные бронирования (в таблицу).
1.3.2 Добавление бронирования (добавить бронирование из панели администратора – выбор даты и заполнение всех полей о клиенте)
1.3.3 Список апартаментов с возможностью их администрирования (реализация гибкого списка апартаментов с возможностью добавления и удаления домов. А также с их временным отключением.
1.3.4 Реализация квот в системе бронирования (если дом занят, его нельзя забронировать повторно. Квота открывается при окончании времени бронирования)
Все табличные данные сортируются по номеру, алфавиту. В бронировании – по дате.
2. Администрирование раздела Дистрибьюторы
3. Администрирование раздела Магазины
4. Администрирование раздела Хорека
Также на сайте будут присутствовать 3 (вышеперечисленные) страницы с табличными данными. А информация для таблиц будет хранится в таблице бд (функционал добавления/удаления строк в таблице)
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