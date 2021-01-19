Скрипт для массового получения скринов экрана по списку ссылок

$20
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок1036 просмотров
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Необходимо написать скрипт, который работает с таблицей input.xlsx. Пример таблицы в приложении. Скрипт переходит по каждой урл ссылке из столбца D, создаёт скрин страницы в формате jpg с уникальным именем файла, сохраняет этот файл в папку /images и прописывает это имя файла в таблицу в столбец E. Ссылок будет в файле десятки тысяч, имена файлов должны быть все уникальные.

Если ссылка в строке отсутствует, то скрин не создаём и ничего в таблицу по данной строке не пишем.

Скрипт для работы необходимо разместить на нашем VPS.

3 года назад
guest_15720725561593
4 года в сервисе
Был
2 года назад