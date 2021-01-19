Спарсить дома

Веб-программированиеЗакрыт15 заявок943 просмотра
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Требуется спарсить все данные о домах и коттеджных поселках с сайта https://kupitedom-samara.ru/ 

Результат нужно сохранить в файл excel.

В заявке обязательно указывать стоимость и срок выполнения.

3 года назад
box-77
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
месяц назад