Доработка скрипта на Jquery

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок1380 просмотров
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Необходимо допилить функционал скрипта на Jquery

jQuery
3 года назад
WRX
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад