Буст прайс калькулятор

Добрый день. Коротко: Имеется ENG вебсайт [Wordpress Woocommerce], подключил оплату Тинькофф. Так как оплата в рублях, нужно клиента заранее оповестить оплата будет списываться в рублях. Снизу приложил скриншот как сделано у конкурента, нужно будет сделать точно также. Скриншот дабы ...