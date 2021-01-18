Починить парсер.

$30
Веб-программированиеЗавершен2 заявки158 просмотров
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Задача починить парсер после смены структуры сайта днором.

3 года назад
maxter
44 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
f1del
23 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$30
3 дня
Отличная работа. Нестандартная задача. Рекомендую
Отличный заказчик, все по делу, понятное ТЗ, быстрая связь и оплата.