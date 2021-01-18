Ищу разработчика интернет-магазина

Мне нужна базовая интеграция нового дизайна в портал на laravel 7 / blade / vue / jquery Предполагается, что для выполнения работы вам нужно понимать laravel, blade, html, scss, jquery, git, сборку проекта. Некоторые детали проекта: Промежуточная реализация ...
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Задача - разработать интернет-магазин косметики + товаров для красоты и здоровья.
например www.ismile.ee
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