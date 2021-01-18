Ищу разработчика интернет-магазина

Веб-программированиеЗакрыт31 заявка1768 просмотров
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Задача - разработать интернет-магазин косметики + товаров для красоты и здоровья.

например www.ismile.ee

3 года назад
guest_16109562370683
3 года в сервисе
Был
3 года назад