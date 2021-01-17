Доработки на Modx

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок644 просмотра
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Требуется сделать большой блок доработок на модх. Верстка так же входит в ТЗ

MODX
3 года назад
lili47
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
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