Доработки на Modx

Нужно сделать, чтобы рекапча в комментах загружались только когда юзер до неё доскролливает. А не сразу при загрузке страницы, как сделано по-умолчанию.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать большой блок доработок на модх. Верстка так же входит в ТЗ
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