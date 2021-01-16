Нужен разработчик в проект по автоматизации Инстаграм

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка1401 просмотр
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Ищем разработчика в проект по автоматизации Инстаграм. Нужнорешить проблемы “выкида на смену пароля” при функции mass poller и mass

looking. Также если у Вас есть идеи привлечения активности в Инстаграм аккаунты

- нам это интересно.Если вы разбираетесь в алгоритме работы Инстаграм ипонимаете как проблему решить - пишите нам. Начнем сотрудничество с решения

проблемы которая есть в проекте - если решите - оплатим по результату. B после

этого, обсудим чтобы вы постоянно занимались проектом.

3 года назад
guest_16106560866136
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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