Добрый день! Нужен бот для автоматической покупки предметов на китайском сайте buff163. Нужно чтобы бот покупал выгодные предметы по своему парсеру, то есть привязка к парсер и покупка по критериям, по типу закупка определенного предмета ...
Нужен разработчик в проект по автоматизации Инстаграм
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Ищем разработчика в проект по автоматизации Инстаграм. Нужнорешить проблемы “выкида на смену пароля” при функции mass poller и mass
looking. Также если у Вас есть идеи привлечения активности в Инстаграм аккаунты
- нам это интересно.Если вы разбираетесь в алгоритме работы Инстаграм ипонимаете как проблему решить - пишите нам. Начнем сотрудничество с решения
проблемы которая есть в проекте - если решите - оплатим по результату. B после
этого, обсудим чтобы вы постоянно занимались проектом.
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