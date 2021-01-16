Бот для китайского сайта cs go buff163

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки1884 просмотра
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Добрый день! Нужен бот для автоматической покупки предметов на китайском сайте buff163. Нужно чтобы бот покупал выгодные предметы по своему парсеру, то есть привязка к парсер и покупка по критериям, по типу закупка определенного предмета на сайте buff163 с определёнными значениям, например кол-во продаж в Steam, скидка, цена и так далее.

Цену предлагайте адекватную.

3 года назад
guest_1610816064156
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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