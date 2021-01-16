Бот для китайского сайта cs go buff163

Добрый день! Нужен бот для автоматической покупки предметов на китайском сайте buff163. Нужно чтобы бот покупал выгодные предметы по своему парсеру, то есть привязка к парсер и покупка по критериям, по типу закупка определенного предмета на сайте buff163 с определёнными значениям, например кол-во продаж в Steam, скидка, цена и так далее.

Цену предлагайте адекватную.