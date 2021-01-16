Интеграция API и работа с сайтом WordPress

1.Необходимо сделать интеграцию API сервиса доставки Ситимобил с плагином WooCommerce для WordPress. Для того чтобы в интернет магазине автоматически рассчитывалась стоимость доставки и заказ в доставку отправлялся автоматически после оформления заказа.

2. Также на сайте необходимо сделать кнопку навигации назад, особенно важно чтобы она правильно работала в мобильной версии сайта, т.к. основной упор на него. Если человек зашёл на сайт кнопки нету, но она появляется после перехода на любую другую страницу сайта, чтобы он быстро мог вернуться на предыдущую страницу.