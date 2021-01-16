Сделать сайт для зарубежного рынк

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок1452 просмотра
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Доброго времени суток.

Для нашего проекта ищем программиста или возможно команду.

Вкратце: у нас имеется уже готовый сайт в сфере гейминга, который функционирует 1 год. Нам требуется программист, который используя код нынешнего сайта сделает сайт только для европейского рынка (надо будет внести доработки в функционал, сделать пару доработок в боте, сделать английский язык, настроить другую платежную систему и тд *тз более детально уже лично будем делать*).

Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве. Планируется сделать зарубежный сайт, а также в дальнейшем дорабатывать его, улучшать функционал и вести обслуживание.

Языки программирования: PHP, JavaScript

Похожие сайты в нашей нише (продажа монет в игре FIFA) : futcoin.ru (берем как пример)

Немного о сайте:

Языки программирования это PHP, JavaScript . На сайте есть админка и личный кабинет, также имеется бот,который интегрируется с серверами игры Fifa. По сути сайт идентичен сайту, который упоминал выше.

Теперь к сути :

- необходимо, чтобы в случае появления бага или ошибки по вашей причине, вы смогли быстро это исправить.

- Человек разбирался в PHP ( Laravel Framework) и Java Script. Так как помимо сайта там есть бот, который интегрируется с игрой.

- приветствуется человек с опытом создания зарубежных сайтов (есть также опыт в настройке зарубежной платёжке и тд)

- приветствуется опыт в создании сайтов в сфере гейминга.

- Необходимо,чтобы человек был в сети большую часть времени, а также была быстрая скорость реагирования (дабы исправлять баги как можно быстрее).

- приветствуется человек с базовым пониманием SEO (дабы в будущем не переделывать кардинально сайт под оптимизацию)

3 года назад
Anton_mow
Антон 
24 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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