Opencart 2.3 нужен добрый программист

Здравствуйте!

Ищу человека с большим опытом работы с Opencart 2.

Нам нужно устранить недоработки по сайту. Список правок есть (вышлю ссылкой, пишите).

Более подробно в личку.

Сайт leatherman-tool.ru

Срок 2-3 дня.

Бюджет 6000 руб. (кто по предоплате работает, просьба не обращаться. оплачиваю строго по факту, надеюсь мои отзывы в профиле способствуют доверию в этом вопросе).

Заявки без рейтинга рассматривать не буду, очень много стало нечестных на руку, либо не знающих своего дела. За свои деньги и время это проверять нет желания.