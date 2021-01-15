Сайт и развёртывние LMS для онлайн курса

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки1344 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1. Совместно с заказчиком предложить решение для следующей задачи и воплотить её в жизнь:

Требуется развернуть open source LMS систему (edX, Moodle или что-то другое. Если у вас есть опыт и вы можете объяснить, почему именно эту – без проблем).

**DOD:**

* Могу создать тестовый модуль

* Могу залить тестовое видео (опубликовать ссылкой на ютую)

* Войти в систему могут только зарегистрированные пользователи

* Могу залить тест с вариантами ответа

* Как ответ слушатели могут загрузить на платформу .docx, .pdf файл.

2. Сделать лэндинг на Тильде. Можно и другое решение, но его должно быть также удобно менять. Десктоп + мобилка. ТЗ с блоками и текстовками я дам, но нужен будет дизайн. Дизайн с вас. Текстовки и расположение блоков – с меня. СЕО ключи с меня.

Примерная структура лендинга такая:

- шапка

- главный блоок (h1 + h2 + картинка)

- отзывы от слушателей

- описание курса

- 3 "почему мы"

- подробная программа курса

- видео с примером урока

- чему научитесь

- кнопка "Записаться" с модалкой цены и ссылкой на оплату

- цена курса

- подвал

3. Захостить это всё в облаке. Хостинг выберем вместе. Домен и рули от домена я дам

4. Настроить рекламу в яндекс, гугл. Можете использовать еламу, кэшбэк останется у вас.

3 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 часов назад
  • Похожие заказы

  • Привязать онлайн оплату к сайту

    $150

    Сайт на фреймворке Yii - есть ресторан у него три зоны доставки, и три юр.лица и счета. нужно чтобы на сайте была реализована онлайн оплата, заявки падали через ркипер или в ркипер как тут правильно ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Интеграция Битрикс24 и Access

    Нужна интеграция Битриксс и Аксесс,на обмен данными,как двусторонний,так и односторонний. Нужно, чтобы внесённые данные о работе с клиентами автоматически переносились из Битрикса в Аксесс и обратно..Т.е. вся деятельность отдела продаж производилась в Битрикс,а логистика и ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Парсинг rozetka

    Нужно спарсить с сайта rozetka несколько категорий.  Спарсить нужно: - фотографии - название товара - описание - характеристики товара - код товара Нужно обсудить подробности, пишите скайп или тг для связи.

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработать JS код

    $5

    Привет. Есть такой код https://jsfiddle.net/krm64c38/ При нажатии внутри iframe должно срабатывать [code]alert("Click123!");[/code]Но из-за элементов во фрейме не работает как нужно. А нужно так: чтобы при любом клике внутри iframe (даже по кнопкам) срабатывал alert и плеер должен запускаться, это ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Стянуть данные по апи

    есть стратегия https://www.myfxbook.com/strategies/oil-well-ea/285845 и таких еще очень много. Мне нужно сделать возможность вставлять данные этих стратегий на наш сайт. Что надо вытянуть: https://prnt.sc/woleyr Как вариант можно сделать парсер который будет парсить данные с их сайта и выгружать масив ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Массово поменять года с 2020 на 2021 Wordpress

    $10

    Есть сайты на CMS Wordpress На них множество статей с Title и H1 вида: "Компенсация за дополнительный отпуск беременной в 2020 году: правила расчета и порядок выплат." Также названиях подразделов в статьях есть вида: "Кому можно и кому нельзя ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Чат-бот Telegram, поиск и вывод данных из Google Sheet

    Нужен Telegram-бот, который поможет находить информацию в [b]Google-таблице[/b] и выводить информацию в сообщении. 1. Пользователь вводит название организации (буквы) 2. Происходит поиск информации по условию «Ячейка в столбце А содержит…» или «Ячейка в столбце B содержит…» (то ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Анимировать элементы сайта.

    Нужно анимировать картинки и кнопки на сайте и в мобильной, и в десктопной вёрстке. 1)В разделах: - "УЧИМ АНГЛИЙСКИЙ С ЛЮБИМЫМИ ИГРАМИ" - УНИКАЛЬНАЯ ДЛЯ БЕЛАРУСИ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА - ИТОГ ОБУЧЕНИЯ - ПОЧЕМУ НАША МЕТОДИКА РАБОТАЕТ? - КАК ПРОХОДЯТ НАШИ ЗАНЯТИЯ Картинки должны ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад