Сайт и развёртывние LMS для онлайн курса

1. Совместно с заказчиком предложить решение для следующей задачи и воплотить её в жизнь:

Требуется развернуть open source LMS систему (edX, Moodle или что-то другое. Если у вас есть опыт и вы можете объяснить, почему именно эту – без проблем).

**DOD:**

* Могу создать тестовый модуль

* Могу залить тестовое видео (опубликовать ссылкой на ютую)

* Войти в систему могут только зарегистрированные пользователи

* Могу залить тест с вариантами ответа

* Как ответ слушатели могут загрузить на платформу .docx, .pdf файл.

2. Сделать лэндинг на Тильде. Можно и другое решение, но его должно быть также удобно менять. Десктоп + мобилка. ТЗ с блоками и текстовками я дам, но нужен будет дизайн. Дизайн с вас. Текстовки и расположение блоков – с меня. СЕО ключи с меня.

Примерная структура лендинга такая:

- шапка

- главный блоок (h1 + h2 + картинка)

- отзывы от слушателей

- описание курса

- 3 "почему мы"

- подробная программа курса

- видео с примером урока

- чему научитесь

- кнопка "Записаться" с модалкой цены и ссылкой на оплату

- цена курса

- подвал

3. Захостить это всё в облаке. Хостинг выберем вместе. Домен и рули от домена я дам

4. Настроить рекламу в яндекс, гугл. Можете использовать еламу, кэшбэк останется у вас.