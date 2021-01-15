Привязать онлайн оплату к сайту

Сайт на фреймворке Yii - есть ресторан у него три зоны доставки, и три юр.лица и счета. нужно чтобы на сайте была реализована онлайн оплата, заявки падали через ркипер или в ркипер как тут правильно сформулировать не знаю, а по зонам доставки эти заказы расформировывались по трем счетам.

Итого связка ркипер + облачная касса от бизнес.ру + сбербанк и три зоны доставки (три счета и юр.лица). логика у нас в принципе уже кое какая есть. Нужно сделать.

без выкладывания в портфолио, бюджет 10 000 р.