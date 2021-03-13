Анимировать элементы сайта.

Настройка парсинга с сайтов производителей.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно анимировать картинки и кнопки на сайте и в мобильной, и в десктопной вёрстке.
1)В разделах:
- "УЧИМ АНГЛИЙСКИЙ С ЛЮБИМЫМИ ИГРАМИ"
- УНИКАЛЬНАЯ ДЛЯ БЕЛАРУСИ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
- ИТОГ ОБУЧЕНИЯ
- ПОЧЕМУ НАША МЕТОДИКА РАБОТАЕТ?
- КАК ПРОХОДЯТ НАШИ ЗАНЯТИЯ
Картинки должны выезжать от края к центру, текст статичный.
2) Все кнопка проявляются из бесцветной в нормальную, как на сайте stemlab.by/stemlab-summer
3) Подпункты в разделах:
- ПОЧЕМУ НАША МЕТОДИКА РАБОТАЕТ?
- КАК НАЧАТЬ ОБУЧЕНИЕ?
- ПОЧЕМУ НАМ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ?
Текст в подпунктах вместе с порядковым номер номером или маркером списка появляется по очереди, как на сайте stemlab.by/stemlab-summer
Сайт на котором нужно сделать анимацию http://gospeak.by/ Сделан на html + Bootstrap.
Указывайте, пожалуйста, конечные сроки и цену.
- Похожие заказы
- Веб-программирование12 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо будет дорабатывать функционал проекта, исправлять ошибки и делать рефакторинг. Участвовать в принятии технических решений и планировании процесса разработки. Фронтэнд используется для управлением данными в мобильных приложениях. Текущий основной стэк: - Vue - Nuxt - Express - Axios Требования: Отличные знания JavaScript, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо изменить внешний вид главного меню сайта mrblesk (точка) ru и настроить возможность его замены на свой код меню (подробности в файле). Сайт на самописном движке.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно создать форму, данные которой сохранять в базе (MySql) в зашифрованном виде (PGP - [url=https://www.php.net/manual/en/book.gnupg.php]https://www.php.net/manual/en/book.gnupg.php[/url]) и отдельно скрипт с приватным ключом для расшифровки этих данных. Доступ к серверу с предустановленным ПО будет предоставлен. Детали отправлю ...Завершен3 года назад
- $50
Нужно сделать каталог компаний. На одной странице должен выходить список городов в таком виде yadi.sk/i/0nTktMh4WUzgMg На странице www.ffoms.gov.ru/document... есть список всех организация для парсинга yadi.sk/i/d_pltgBJLX9f9A ф Дизайны yadi.sk/d/wpDGS9Mf8bBi4w При нажатии на город должна открываться страница: По аналогии https://kazan.cataloxy.ru/firms.htm но по ...Закрыт3 года назад
После обновления киви в декабре отвалилась система приема платежей на нашем сайте, раньше работало так: клиент на сайте заполнял форму (скрин в приложении) -> данные обрабатывались в сервисе киви -> при успешном или провальном переводе ...Завершен3 года назад
Добрый день! Необходимо на сайт разместить виджет инстаграм. На подобие вот этого [url=https://elfsight.com/ru/instagram-feed-instashow/]https://elfsight.com/ru/instagram-feed-instashow/[/url] Виджет должен быть бесплатным. ПРосьба сразу указывать срок и стоимость.Завершен3 года назад
Необходимо создать личный кабинет на Wix, чтобы пользователи могли регистрироваться и заносить информацию о себе (примерно 20 разных полей + фото + видео + файлы). Вероятно использовать технологию Velo (Velo - это новое название Corvid) [b] Краткое ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $500
Добрый день! требуется доработать интернет магазин на опенкарт согласно дизайну, верстка мобильной и планшетной версии скину все в ЛС, прошу в откликах указывать примеры ваших работ на опенкартЗавершен3 года назад