Анимировать элементы сайта.

Нужно анимировать картинки и кнопки на сайте и в мобильной, и в десктопной вёрстке.

1)В разделах:

- "УЧИМ АНГЛИЙСКИЙ С ЛЮБИМЫМИ ИГРАМИ"

- УНИКАЛЬНАЯ ДЛЯ БЕЛАРУСИ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

- ИТОГ ОБУЧЕНИЯ

- ПОЧЕМУ НАША МЕТОДИКА РАБОТАЕТ?

- КАК ПРОХОДЯТ НАШИ ЗАНЯТИЯ

Картинки должны выезжать от края к центру, текст статичный.

2) Все кнопка проявляются из бесцветной в нормальную, как на сайте stemlab.by/stemlab-summer

3) Подпункты в разделах:

- ПОЧЕМУ НАША МЕТОДИКА РАБОТАЕТ?

- КАК НАЧАТЬ ОБУЧЕНИЕ?

- ПОЧЕМУ НАМ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ?

Текст в подпунктах вместе с порядковым номер номером или маркером списка появляется по очереди, как на сайте stemlab.by/stemlab-summer

Сайт на котором нужно сделать анимацию http://gospeak.by/ Сделан на html + Bootstrap.

Указывайте, пожалуйста, конечные сроки и цену.