Изменить меню на сайте

Нужно сделать каталог компаний. На одной странице должен выходить список городов в таком виде yadi.sk/i/0nTktMh4WUzgMg На странице www.ffoms.gov.ru/document... есть список всех организация для парсинга yadi.sk/i/d_pltgBJLX9f9A ф Дизайны yadi.sk/d/wpDGS9Mf8bBi4w При нажатии на город должна открываться страница: По аналогии https://kazan.cataloxy.ru/firms.htm но по ...