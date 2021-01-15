Создание каталога на wordpress

Настройка парсинга с сайтов производителей.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать каталог компаний.
На одной странице должен выходить список городов в таком виде yadi.sk/i/0nTktMh4WUzgMg На странице www.ffoms.gov.ru/document... есть список всех организация для парсинга yadi.sk/i/d_pltgBJLX9f9A
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Дизайны yadi.sk/d/wpDGS9Mf8bBi4w
При нажатии на город должна открываться страница:
По аналогии https://kazan.cataloxy.ru/firms.htm но по проще
-сверху карта города, с точками где выдают ОМС полиса. Карта небольшая, можно увеличить
-ниже списком идет список компаний. В списке у них: Название сверху, логотип, адреса, телефоны, рейтинг
При нажатии на компанию в странице:
-адреса текстом
-Контакты
-Ссылка на сайт (закрыть от индекса скриптом)
-данные о компании, что есть на http://www.ffoms.gov.ru/documents/registry/CMO/ (кроме перечисленных тут)
-Текстовое описание,
-график работы
-точки на карте
-ниже отзывы с рейтингом
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