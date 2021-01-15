Создание каталога на wordpress

$50
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки150 просмотров
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Нужно сделать каталог компаний. 

На одной странице должен выходить список городов в таком виде yadi.sk/i/0nTktMh4WUzgMg На странице www.ffoms.gov.ru/document... есть список всех организация для парсинга yadi.sk/i/d_pltgBJLX9f9A 

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Дизайны yadi.sk/d/wpDGS9Mf8bBi4w 

При нажатии на город должна открываться страница:

По аналогии  https://kazan.cataloxy.ru/firms.htm но по проще

-сверху карта города, с точками где выдают ОМС полиса. Карта небольшая, можно увеличить

-ниже списком идет список компаний. В списке у них: Название сверху, логотип, адреса, телефоны, рейтинг

При нажатии на компанию в странице:

-адреса текстом

-Контакты

-Ссылка на сайт (закрыть от индекса скриптом)

-данные о компании, что есть на http://www.ffoms.gov.ru/documents/registry/CMO/ (кроме перечисленных тут)

-Текстовое описание, 

-график работы

-точки на карте

-ниже отзывы с рейтингом

WordPress
3 года назад
VALENTINA1303
39 летРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
nikwhoa
Никита 
28 летУкраина
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
$50
7 дней
Валентина PM в какой-то команде или еще где-то. Деньги за выполненную работу не платит, сотрудничать с Валентиной не рекомендую!
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