Создание каталога на wordpress

Нужно сделать каталог компаний.

На одной странице должен выходить список городов в таком виде yadi.sk/i/0nTktMh4WUzgMg На странице www.ffoms.gov.ru/document... есть список всех организация для парсинга yadi.sk/i/d_pltgBJLX9f9A

ф

Дизайны yadi.sk/d/wpDGS9Mf8bBi4w

При нажатии на город должна открываться страница:

По аналогии https://kazan.cataloxy.ru/firms.htm но по проще

-сверху карта города, с точками где выдают ОМС полиса. Карта небольшая, можно увеличить

-ниже списком идет список компаний. В списке у них: Название сверху, логотип, адреса, телефоны, рейтинг

При нажатии на компанию в странице:

-адреса текстом

-Контакты

-Ссылка на сайт (закрыть от индекса скриптом)

-данные о компании, что есть на http://www.ffoms.gov.ru/documents/registry/CMO/ (кроме перечисленных тут)

-Текстовое описание,

-график работы

-точки на карте

-ниже отзывы с рейтингом