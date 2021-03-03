Перенести чат на ларавель

Необходимо видоизменить процесс чекаута для Woocoomerce. Сделать 4 ступенчатый чекаут. При клике на ок, чтоб экран переходил на следующий этап. Примерные Этапы: 1. Корзина 2.Доставка 3. Доп. опции 4. Оплата
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Так, изучил функционал по чату.
Расписываю что.я понял, вы меня поправите если я что-то упустил или ошибочно указал.
1. Чат является общим с единственной разницей, что он разбит по нескольким городам, которые указаны справаМосква Санкт-Петербург Нижний Новгород Новосибирск Красноярск Краснодар Екатеринбург Самара Ростов-на-Дону Омск
2. В чате можно только оставлять сообщения и отвечать на другие. В случае если пользователю отвечают на сообщение должно ли к нему на емайл приходить уведомление?
3. В чате к сообщению можно прикреплять файл или фотографию
4. Остальные разделы «Правила, Как действовать, Приложение, Помощь, Реклама» является контентными страницами, которые прописаны хардкодом и их нельзя отредактировать.
1. все верно, только при переходе на любой город - чат не меняется, т.е. весь чат общий, это только для разных городов разные страницы
2. регистрации никакой нет, поэтому уведомлений на почту нет
3. да
4. да еще есть функция "удалить," "забанить," "очень забанить" и "сделать модером", модератор это человек который сделит за чатом и имеет права на удаление
Ещё последний вопрос. Нужна ли вам система администрирования? Где можно будет редактировать контентные страницы, выставлять права, редактировать, удалять сообщения, блокировать пользователей и т.д?
Расценки по переписке сайта на Laravel вместе с разработкой системы администрирования обойдётся в 700$
По срокам это займёт 14-15 дней
Тогда давайте с системой администрирования как вы и писали.
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