Laravel создать админку на базе Voyager - работа в ночь!

Здравствуйте, на сайте DLE 14 подключен этот скрипт lazy load: https://github.com/verlok/vanilla-lazyload (сайт адалт тематики, если кого-то это смущает - пройдите мимо) Картинки у меня в верстке находятся в background, как в этом примере: https://www.andreaverlicchi.eu/vanilla-lazyload/demos/background_images.html https://github.com/verlok/vanilla-lazyload/blob/master/demos/background_images.html Проблема: При клике на кнопку "показать ...
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