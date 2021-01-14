Laravel создать админку на базе Voyager - работа в ночь!

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Это первый этап работ, смотря на вёрстку нужно создать админку сегодня за ночь

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