Доработка интернет-магазина

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки1116 просмотров
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Компании DIY ритейла требуется разработчик для доработки и поддержки интернет-магазина на 1С. Битрикс.

Основной объем работы связан с frondend, версткой и обновлением на новые версии.

Преимущества для специалистов проживающих в г.г. Северодвинск, Архангельск и имеющих опыт работы с 1С. Битрикс.

3 года назад
guest_16106238613177
3 года в сервисе
Был
3 года назад