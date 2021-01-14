Доработка интернет-магазина

Общее задание : 1. фон страницы - картинка космоса, вид на планету с орбиты (произвольная, выбирается из открытых источников). на "орбите" вращаются три 3д объекта (произвольные, так же можно взять из открытых источников. одинаковые, различающиеся лишь цветом) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компании DIY ритейла требуется разработчик для доработки и поддержки интернет-магазина на 1С. Битрикс.
Основной объем работы связан с frondend, версткой и обновлением на новые версии.
Преимущества для специалистов проживающих в г.г. Северодвинск, Архангельск и имеющих опыт работы с 1С. Битрикс.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Приветствую!Собираем команду для создания логистического онлайн-сервиса. Продукт включает в себя страницы сайта, а также личный кабинет с сервисным функционалом. Нам необходимы опытные фрон- и бэк- программисты, в идеале – уже сработавшиеся в команду (или опытный-быстрый фул-стек).Стек ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Разработка и доработка сайтов на битрикс. От вёрстки и интеграции вёрстки до написание собственных компонентов и модулей, и интеграций с разными сервисами по api. Выполнение работ по отдельным задачам или на проекты полностью.Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
Задача разрулить языковые версии по следующему сценарию. Сайт на Битркис. Обе версии существуют и работают. [list=1][*]При первом посещении сайта на главную страницу "/" перенаправлять пользователей 302 редиректом на ua версию главной "/ua/". Важно: Это это касается внутренних ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $140
Приём заказов, выставление счёт фактур,. После обновления перестали работать две функции ( переход от предложение к заказу и к фактуре ). Не прописываются продукты в заказы и предложение для клиентов ( Ошибка скрипта ) Отдельное задание: Нумерация счёт фактур ...Закрыт3 года назад
Необходимо настроить выгрузку с 1С интернет магазина на opencart. Выгрузка должна проходить периодически, например раз в 4 часа и выгружать остатки, цены, описания и т.д. http://igradetki.ruВеб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
Разработка модуля для MoodleЗакрыт3 года назад
Для тех, кто работал с API iiko. Инструкции API [url=https://iiko.github.io/front.api.doc/v6/ru/CashRegisters.html]https://iiko.github.io/front.api.doc/v6/ru/CashRegisters.html[/url] Описание протокола ККМ во вложении. Для отладки предоставим удалённый доступ к компьютеру с установленной iiko и подключенным в режиме фискального регистратора ККМ данной модели. Вот и всё техническое задание. ККМ ...Закрыт3 года назад
1. Панель администратора2. Панель игроков Подробности напишу в сообщении.Веб-программирование8 заявокЗакрыт3 года назад
- $1
есть сайт на ссылке [url=https://www.carbon-parts-inc.com/]carbon-parts-inc.com [/url]он идет как блог+ маленький интернет магазин. нужно все перенести на Ворпресс. Сайт должен быть 1 в 1 на вордпресе. Пишите вашу цену за работу и сроки.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад