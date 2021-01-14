Настроить CRM Dynamics 365 Microsoft/Java

Приём заказов, выставление счёт фактур,.

После обновления перестали работать две функции ( переход от предложение к заказу и к фактуре ).

Не прописываются продукты в заказы и предложение для клиентов ( Ошибка скрипта )

Отдельное задание:

Нумерация счёт фактур на две фирмы.

Работа будет оцениваться по заданию.