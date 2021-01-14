Настроить CRM Dynamics 365 Microsoft/Java

$140
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка562 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приём заказов, выставление счёт фактур,. 

После обновления перестали работать две функции ( переход от предложение к заказу и к фактуре ).

Не прописываются продукты в заказы и предложение для клиентов ( Ошибка скрипта )

Отдельное задание:

Нумерация счёт фактур на две фирмы.

Работа будет оцениваться по заданию.

3 года назад
guest_16106175683054
3 года в сервисе
Был
3 года назад