Интеграция с 1С сайта opencart

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок986 просмотров
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Необходимо настроить выгрузку с 1С интернет магазина на opencart. Выгрузка должна проходить периодически, например раз в 4 часа и выгружать остатки, цены, описания и т.д.

http://igradetki.ru

OpenCart
3 года назад
R0LeXx
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 дня назад