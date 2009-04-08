El_Sch

Елена El_Sch

 
47 летБеларусь/Минск
18 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ:

Основные языки программирования:

+ PHP 4/5

+ MySQL 3/4/5

+ JavaScript

+ DHTML

+ HTML

+ XML

+ CSS

Технологии:

+ Ajax

+ Smarty / PHP-HTML::Template / FastTemplate

Фраймворки:

+ CodeIgniter

+ symfony

+ prototype

CMS:

+ различные коммерческие CMS

+ Typo3

Системы оплаты:

+ PayPal

+ WorldPay

+ 2CheckOut

+ webmoney

Форумы:

+ phpBB

+ IPB

+ vBulletin

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSAjax
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
CDW
Anton 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
$100
10 баллов
15 лет назад
PHP программист
Елена показала себя хорошим сотрудником. Выдвигает свои идеи. Пишет качественно и без багов. Сотрудничество с ней продолжаем.
Хороший заказчик, четкое ТЗ, своевременная оплата.
Ответный отзыв
Веб-программирование
1 отзыв
$10/час
от $100от 7 дней
#951
Интернет-магазины
нет отзывов
$10/час
от $50от 2 дней
#665
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$10/час
от $100от 7 дней
#968