ТЕХНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ:
Основные языки программирования:
+ PHP 4/5
+ MySQL 3/4/5
+ JavaScript
+ DHTML
+ HTML
+ XML
+ CSS
Технологии:
+ Ajax
+ Smarty / PHP-HTML::Template / FastTemplate
Фраймворки:
+ CodeIgniter
+ symfony
+ prototype
CMS:
+ различные коммерческие CMS
+ Typo3
Системы оплаты:
+ PayPal
+ WorldPay
+ 2CheckOut
+ webmoney
Форумы:
+ phpBB
+ IPB
+ vBulletin
Я против войны в Украине!
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
15 лет назад
Елена показала себя хорошим сотрудником. Выдвигает свои идеи. Пишет качественно и без багов. Сотрудничество с ней продолжаем.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, четкое ТЗ, своевременная оплата.
Веб-программирование
1 отзыв
$10/час
от $100от 7 дней
#951
Интернет-магазины
нет отзывов
$10/час
от $50от 2 дней
#665
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$10/час
от $100от 7 дней
#968