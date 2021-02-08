Доработка сайта на Wordpress

$700
Веб-программированиеЗавершен8 заявок1292 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать доработку сайта (типа новостной портал):

  • Подключить формы email подписки к Sendy API
  • Создать систему отображения баннеров и реферальных ссылок
  • Подключить некоторые секции верстки к админке
Более подробное ТЗ отправлю в личной переписке.Работа через Git.

Для данного проекта предпочитаю работать с по-часовой оплатой.

WordPressДоработка сайта на WordPress
3 года назад
crosbyjohn
35 летУкраина
4 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Levelupmarketing
Павел 
31 годРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$340
25 дней
Все нормально. Работаем дальше.
Всё ок. Будем сотрудничать.