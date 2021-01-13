Необходимо реализовать возможность пополнения баланса аккаунта на сайте в Bitcoin с использованием [b]API от Blockchainapi.org[/b] с инграцией в готовый сайт. Условия: 1. Установление минимальной суммы пополнения, проверка правильности ввода суммы 2. Калькуляция суммы платежа в BTC для пользователя ...
Проверка состояния почтовых отправлений для UPS иУкрПочта на AppScript
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Естьгугль шит с трек номерами международных почтовых отправлений.
Нужно периодически определять статус отправки: создано/впути/доставлено и вытаскивать дату доставки в последнем случае.
Для UPS (обычные и Mail Innovations) .
Нужно написать функцию проверки состояния почтовых отправлений для UPS на Google App Script
checkDeliveryStatusUPS(trackingCode, deliveryStatus, receivedDate)
Ссылка для UPS
https://wwwapps.ups.com/WebTracking/processInputRequest?TypeOfInquiryNumber=T&InquiryNumber1=92748902711411543475849050
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