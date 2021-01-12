Задача php + jquery + mysql

Нужен бот-игра "Угадайка" бот должен давать вопрос а пользователь должен дать правильный ответ и получить промокод! Мне нужен бот и бд с промокодами, по времени не срочно но можо по быстрее. По цене бюджет до ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Имеется бета версия сайта. Сайт на smarty.
1 Регистрация и авторизация. http://sgryadki.inspire.kz/register
Нужно переделать регистрацию, авторизацию. Сейчас пароли хранятс в открытом виде. Также подверждение пароля сделать чтобы работало. Данные должны отправлятся в таблицу users.
2 на главной странице есть вывод товаров. https://c2n.me/4axduwX у Каждого товара есть рейтинг (4.333) Нужно чтобы звездочки рядом с ним выводились соотвествующие рейтингу.
3 Тоже самое нужно будет сделать в карточке товара http://sgryadki.inspire.kz/catalog/117/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA,%20%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BA/2.html
4 Добавление в корзину с главной страницы и со страницы списка товаров сделать без перезагрузки страницы. Статус по кол-ву товара и сумме должен сразу же обновится в шапке сайта.
5 Тоже самое на странице товара с учетом колличества https://clip2net.com/s/4axdEUM
6 Корзина http://sgryadki.inspire.kz/index.php?section=7&product_id=2 При клике на + или - https://clip2net.com/s/4axdOxW Суммы возле товара и общая сумма должны менятся без перезагрузки страницы. Сейчас работает только через кнопку ок.
7 Страницу входа выровнять по центру. http://sgryadki.inspire.kz/login Или еще лучше сделать всплывающим окном при нажатии на кнопку войти в шапке.
8 Страница категории http://sgryadki.inspire.kz/catalog/moloko_syr_yayca У нас идут подкатегории и фильтры вывода товаров https://c2n.me/4axe1gz.Сделать чтобы работали без перезагрузки страницы.
Просьба указывать сумму и срок.
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