Задача php + jquery + mysql

Добрый день!

Имеется бета версия сайта. Сайт на smarty.

1 Регистрация и авторизация. http://sgryadki.inspire.kz/register

Нужно переделать регистрацию, авторизацию. Сейчас пароли хранятс в открытом виде. Также подверждение пароля сделать чтобы работало. Данные должны отправлятся в таблицу users.

2 на главной странице есть вывод товаров. https://c2n.me/4axduwX у Каждого товара есть рейтинг (4.333) Нужно чтобы звездочки рядом с ним выводились соотвествующие рейтингу.

3 Тоже самое нужно будет сделать в карточке товара http://sgryadki.inspire.kz/catalog/117/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA,%20%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BA/2.html

4 Добавление в корзину с главной страницы и со страницы списка товаров сделать без перезагрузки страницы. Статус по кол-ву товара и сумме должен сразу же обновится в шапке сайта.

5 Тоже самое на странице товара с учетом колличества https://clip2net.com/s/4axdEUM

6 Корзина http://sgryadki.inspire.kz/index.php?section=7&product_id=2 При клике на + или - https://clip2net.com/s/4axdOxW Суммы возле товара и общая сумма должны менятся без перезагрузки страницы. Сейчас работает только через кнопку ок.

7 Страницу входа выровнять по центру. http://sgryadki.inspire.kz/login Или еще лучше сделать всплывающим окном при нажатии на кнопку войти в шапке.

8 Страница категории http://sgryadki.inspire.kz/catalog/moloko_syr_yayca У нас идут подкатегории и фильтры вывода товаров https://c2n.me/4axe1gz.Сделать чтобы работали без перезагрузки страницы.

Просьба указывать сумму и срок.