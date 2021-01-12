Есть калькулятор с многими полями и там надо подправить ошибки. Оставьте заявку после этого лично напишу подробнее
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Мне нужно доработать сайт diplomys.ru
Более подробно описываю здесь. Прикрепляю тз в архиве.
Сразу пишите от сколько готовы взяться, примерные сроки выполнения. (!)
Смотрите описание, читайте внимательно. Для каждого описания прикрепляю скрин для лучшего понимания (!) Скрины также пронумерованы:
1. Когда уже размещен заказ возникают двойные формы. В профиле заказчика например Правка и Скрыть. Правка кнопка должна функционировать только до момента выбора исполнителя и не в самом профиле заказчика...а после размещения Заказа. Кнопки Скрыть быть не должно.
2. Здесь тоже Правки не должно быть...
3. Также в профиле исполнителя опять двойная форма кнопок редактировать предложение и отказаться от проекта не должно быть.
4. Вот эта форма она должна быть у заказчика не в профиле а после размещения заказа до выбора исполнителя.
5. Этот раздел вообще не нужен. Либо только в случае если он автоматически сам заполняется без обязательных строк со сроками и стоимостью работы! То есть строки должны быть не обязательными и самозаполняться. В этом случае раздел можно оставить но лучше вообще убрать.
6. На этом этапе после выбора исполнителя должно быть 2 кнопки плюсом отказаться и редактировать ставку. ( редактировать ставку функционирует до выбора исполнителя заказчиком, либо до оплаты заказчиком заказа) кнопка откзаться от заказа должна функционировать до момента выкладывания первого файла исполнителем). Это у исполнителей.
7. Кнопка прикрепить файл готовой работы должна у исполнителей появляться только после оплата заказчиком заказа.
8. У заказчика после выбора исполнителя должно быть только 2 кнопки отменить или оплатить. Никаких изменить быть не должно.
9. Также в профиле заказчика после выбора исполнителя опять висит кнопка выбрать этого быть не должно.
Потом в профилях исполнителей и заказчиков емайл должен быть скрыт автоматически (не должно быть выбора скрыть емайл или нет) так как контакты должны быть скрыты. И выбора навыков в профиле заказчиков не должно быть.
10. Про доработки мне предлагали следующее: когда жмешь на кнопку там открывается новая ветка (окно) с перепиской. Это пока все...
А остальное все по тех.заданию...
По этому тех заданию исходный код нужно переделать, чтобы добавить кнопки. см. документ: проект сайта.docx
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