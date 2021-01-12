Доработать сайт

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки1090 просмотров
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Здравствуйте. 

Мне нужно доработать сайт diplomys.ru 

Более подробно описываю здесь. Прикрепляю тз в архиве. 

Сразу пишите от сколько готовы взяться, примерные сроки выполнения. (!) 

Смотрите описание, читайте внимательно. Для каждого описания прикрепляю скрин для лучшего понимания (!) Скрины также пронумерованы: 

1. Когда уже размещен заказ возникают двойные формы. В профиле заказчика например Правка и Скрыть. Правка кнопка должна функционировать только до момента выбора исполнителя и не в самом профиле заказчика...а после размещения Заказа. Кнопки Скрыть быть не должно. 

2. Здесь тоже Правки не должно быть...

3. Также в профиле исполнителя опять двойная форма кнопок редактировать предложение и отказаться от проекта не должно быть. 

4. Вот эта форма она должна быть у заказчика не в профиле а после размещения заказа до выбора исполнителя. 

5. Этот раздел вообще не нужен. Либо только в случае если он автоматически сам заполняется без обязательных строк со сроками и стоимостью работы! То есть строки должны быть не обязательными и самозаполняться. В этом случае раздел можно оставить но лучше вообще убрать. 

6.  На этом этапе после выбора исполнителя должно быть 2 кнопки плюсом отказаться и редактировать ставку. ( редактировать ставку функционирует до выбора исполнителя заказчиком, либо до оплаты заказчиком заказа) кнопка откзаться от заказа должна функционировать до момента выкладывания первого файла исполнителем).  Это у исполнителей.

7. Кнопка прикрепить файл готовой работы должна у исполнителей появляться только после оплата заказчиком заказа. 

8. У заказчика после выбора исполнителя должно быть только 2 кнопки отменить или оплатить. Никаких изменить быть не должно. 

9. Также в профиле заказчика после выбора исполнителя опять висит кнопка выбрать этого быть не должно. 

Потом в профилях исполнителей и заказчиков емайл должен быть скрыт автоматически (не должно быть выбора скрыть емайл или нет) так как контакты должны быть скрыты. И выбора навыков в профиле заказчиков не должно быть. 

10. Про доработки мне предлагали следующее: когда жмешь на кнопку там открывается новая ветка (окно) с перепиской. Это пока все...

А остальное все по тех.заданию... 

По этому тех заданию исходный код нужно переделать, чтобы добавить кнопки. см. документ: проект сайта.docx 

3 года назад
DeniAleksandrovi
Денис 
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад