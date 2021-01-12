Здравствуйте.

Мне нужно доработать сайт diplomys.ru

Более подробно описываю здесь. Прикрепляю тз в архиве.

Сразу пишите от сколько готовы взяться, примерные сроки выполнения. (!)

Смотрите описание, читайте внимательно. Для каждого описания прикрепляю скрин для лучшего понимания (!) Скрины также пронумерованы:

1. Когда уже размещен заказ возникают двойные формы. В профиле заказчика например Правка и Скрыть. Правка кнопка должна функционировать только до момента выбора исполнителя и не в самом профиле заказчика...а после размещения Заказа. Кнопки Скрыть быть не должно.

2. Здесь тоже Правки не должно быть...

3. Также в профиле исполнителя опять двойная форма кнопок редактировать предложение и отказаться от проекта не должно быть.

4. Вот эта форма она должна быть у заказчика не в профиле а после размещения заказа до выбора исполнителя.

5. Этот раздел вообще не нужен. Либо только в случае если он автоматически сам заполняется без обязательных строк со сроками и стоимостью работы! То есть строки должны быть не обязательными и самозаполняться. В этом случае раздел можно оставить но лучше вообще убрать.

6. На этом этапе после выбора исполнителя должно быть 2 кнопки плюсом отказаться и редактировать ставку. ( редактировать ставку функционирует до выбора исполнителя заказчиком, либо до оплаты заказчиком заказа) кнопка откзаться от заказа должна функционировать до момента выкладывания первого файла исполнителем). Это у исполнителей.

7. Кнопка прикрепить файл готовой работы должна у исполнителей появляться только после оплата заказчиком заказа.

8. У заказчика после выбора исполнителя должно быть только 2 кнопки отменить или оплатить. Никаких изменить быть не должно.

9. Также в профиле заказчика после выбора исполнителя опять висит кнопка выбрать этого быть не должно.

Потом в профилях исполнителей и заказчиков емайл должен быть скрыт автоматически (не должно быть выбора скрыть емайл или нет) так как контакты должны быть скрыты. И выбора навыков в профиле заказчиков не должно быть.

10. Про доработки мне предлагали следующее: когда жмешь на кнопку там открывается новая ветка (окно) с перепиской. Это пока все...

А остальное все по тех.заданию...

По этому тех заданию исходный код нужно переделать, чтобы добавить кнопки. см. документ: проект сайта.docx