Нужен PHP програмист для оптимизации GD и elasticsearch

Работа с фронтендом SAAS проекта.Требуются часто правки в проекте на Laravel/ шаблонизатор blade Нужен опыт в bootstrap не ниже 4,1 и понимание JS jquery, работа с библиотеками Понимание UI/UX Работы много, но для тестов есть несколько конкретных несложных ...