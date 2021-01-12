Имеем сайт - доска объявлений на Osclass. Готовность - 90%. Необходимо доработать сайт до финальной сдачи. Что конкретно: 1. Правка стилей, в том числе и мобильной версии 2. Правка и доработка готовых плагинов до необходимого функционала 3. Исправление прочих ...
Нужен PHP програмист для оптимизации GD и elasticsearch
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Нужен PHP програмист для оптимизации GD и elasticsearch
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