Спец. заказ - Этап 1

Здравствуйте, нужно исправить программу в браузере. Необходимы знания javascript.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Это спец. задание для одного разработчика / Этап 1
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