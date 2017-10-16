Отличный исполнитель, со знанием дела. Выполнил работу быстро и в точности по ТЗ. Евгений всегда на связи, отвечает оперативно, любые недочеты и ошибки правились за считанные минуты. Если бы не сложности с моей стороны, так как я редко бываю в сети, то проект был бы сдан намного раньше. Однозначно рекомендую! Человеку можно доверять сложные и нестандартные работы.