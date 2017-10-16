Yacovets

Евгений Яковец Yacovets

 
28 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разработка frontend приложений, backend приложений (Rest API), telegram ботов.

Основная спецификация - разработка frontend приложений, backend приложений (Rest API), telegram ботов.

Email: [email protected]

Telegram: @Yacovets

GitHub: Evgeny Yakovets

Знание технологий:

  • NodeJs

  • JavaScript

  • TypeScript

  • Nest.js

  • Telegraf.js

  • Express.js

  • Fastify.js

  • TypeOrm

  • Sequelize

  • React.js

  • React redux

  • Java

  • Spring

  • Spring data JPA

  • Spring WEB

  • Spring security

  • Spring cloud

  • Ubuntu

  • Nginx

  • Kafka

  • RabbitMq

  • WebSocket

  • PostgreSql

  • MongoDB

  • Redis

  • ClickHouse

  • Git

Любые вопросы можно задать в личной переписке...

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Отзывы заказчиков

gooopamm
Денис 
42 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$500
10 баллов
5 лет назад
Разработать движок для сервиса по продажи цифровых товаров
Отличный исполнитель, со знанием дела. Выполнил работу быстро и в точности по ТЗ. Евгений всегда на связи, отвечает оперативно, любые недочеты и ошибки правились за считанные минуты. Если бы не сложности с моей стороны, так как я редко бываю в сети, то проект был бы сдан намного раньше. Однозначно рекомендую! Человеку можно доверять сложные и нестандартные работы.
Отличный заказчик! Конкретное и понятное ТЗ. Не было ни одной спорной ситуации. Оплата в срок!
Ответный отзыв
vckvp
Аскар 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Создать бота в телеграмме
Python
Супер исполнитель Выполнил все что было нужно и даже больше Рекомендую
Хороший заказчик
Ответный отзыв
starmax008
Максим 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Восстановить скрипт синхронизации
быстро и четко, рекомендую
Чёткая постановка задачи, если возникали вопросы сразу же получал на них ответ, рекомендую!
Ответный отзыв
starmax008
Максим 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Написать скрипт синхронизации
Все понравилось главное-работает. Договоренности соблюдает. Не быстро - но разобрался. Буду и дальше обращаться!
Всё отлично, сотрудничеством доволен, оплата сразу после выполнения мной работы.
Ответный отзыв
interser
Антон 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Спарсить контакты магазинов
Евгений знает своё дело, выполнил всю работу в срок!
Отличный заказчик, всё точно как договаривались, без лишних просьб!
Ответный отзыв
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Веб-программирование
9 отзывов
$18/час
от $200от 2 дней
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