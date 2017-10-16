Разработка frontend приложений, backend приложений (Rest API), telegram ботов.
Основная спецификация - разработка frontend приложений, backend приложений (Rest API), telegram ботов.
Email: [email protected]
Telegram: @Yacovets
GitHub: Evgeny Yakovets
Знание технологий:
NodeJs
JavaScript
TypeScript
Nest.js
Telegraf.js
Express.js
Fastify.js
TypeOrm
Sequelize
React.js
React redux
Java
Spring
Spring data JPA
Spring WEB
Spring security
Spring cloud
Ubuntu
Nginx
Kafka
RabbitMq
WebSocket
PostgreSql
MongoDB
Redis
ClickHouse
Git
Любые вопросы можно задать в личной переписке...
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$500
10 баллов
5 лет назад
Отличный исполнитель, со знанием дела. Выполнил работу быстро и в точности по ТЗ. Евгений всегда на связи, отвечает оперативно, любые недочеты и ошибки правились за считанные минуты. Если бы не сложности с моей стороны, так как я редко бываю в сети, то проект был бы сдан намного раньше. Однозначно рекомендую! Человеку можно доверять сложные и нестандартные работы.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Конкретное и понятное ТЗ. Не было ни одной спорной ситуации. Оплата в срок!
$100
10 баллов
5 лет назад
Python
Супер исполнитель Выполнил все что было нужно и даже больше Рекомендую
Ответный отзыв
Хороший заказчик
$15
10 баллов
7 лет назад
быстро и четко, рекомендую
Ответный отзыв
Чёткая постановка задачи, если возникали вопросы сразу же получал на них ответ, рекомендую!
$30
10 баллов
7 лет назад
Все понравилось главное-работает. Договоренности соблюдает. Не быстро - но разобрался. Буду и дальше обращаться!
Ответный отзыв
Всё отлично, сотрудничеством доволен, оплата сразу после выполнения мной работы.
$5
10 баллов
8 лет назад
Евгений знает своё дело, выполнил всю работу в срок!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всё точно как договаривались, без лишних просьб!
Веб-программирование
9 отзывов
$18/час
от $200от 2 дней
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