Команда веб-разработки"Девять линий"(9-lines.com) ищет html-верстальщиков на постоянное удаленное сотрудничество. Требования: 1. Умение грамотно оценивать свои силы ивозможности 2. Умение писать чистый, валидный иподдерживаемый код 3. Опыт кроссбраузерной и ...
Сверстать одну страницу, есть дизайн (в adobe illustrator)
Всем привет!
Нужно сверстать одну страницу, есть дизайн (в adobe illustrator) + картинки
Обязательно:
bootstrap, мобильная верстка, должно идеально отображаться на мобильных устройствах
Пожалуйста, пишите сразу цену и сроки. Спасибо!
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