Сверстать одну страницу, есть дизайн (в adobe illustrator)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок264 просмотра

Всем привет! 

Нужно сверстать одну страницу, есть дизайн (в adobe illustrator) + картинки 

Обязательно: 

bootstrap, мобильная верстка, должно идеально отображаться на мобильных устройствах 

Пожалуйста, пишите сразу цену и сроки. Спасибо!

Bootstrap
8 лет назад
rk48
51 год
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Yacovets
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$15
3 дня
Все было сделано на самом высшем уровне. Спасибо!
Рекомендую данного заказчика! Задача была поставлена чётко, оплата в срок!

Заявки фрилансеров

Yacovets
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад