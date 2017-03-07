Адаптивная верстка CSS

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен25 заявок321 просмотр

Есть сайт my-expanse.ru необходимо сделать адаптивную верстку 

CSS
8 лет назад
Domokrit
Дмитрий 
33 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

htmljpg
27 лет
9 лет в сервисе
Был
9 дней назад
8 лет назад
$15
1 день
Немного не до понили друг друга
Работайте с данным человеком только по предоплате. Задача была сделать адаптивную верстку сайта, в ТЗ были дополнительные задачи, согласился на этом. 1. На сообщения отвечает каждые 30 минут. 2. Пишу когда завершим проект, не отвечает, проходит несколько часов, пишет я работаю и не могу сейчас ответить, игнорирует на мои сообщения, оплату я так и не получил, после того как я ему писал в скайпе насчет оплаты, удалил меня с контаков. 3. Хорошо подумайте, перед тем как сотрудничать с ним.

Заявки фрилансеров

htmljpg
27 лет
9 лет в сервисе
Был
9 дней назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Правка верстки - добавить саггест, вынести

    Есть сайт http://new.1translate.com/business. Нужна ваша помощь с изменениями. Блок с валютой и языками интерфейса вынести куда-то в селекты в шапку, чтобы было видно только один текущий язык и одну валюту, а ...

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Необходимо верстка формы

    Необходимо сверстать форму  Макет –  https://yadi.sk/d/BHl3fYnQ39d3gC  Верстать нужно только что посредине, только форму, шапка, левый, правый сайдбар уже готовы и есть в исходниках.  Исходники – https://yadi.sk/d/T1Jxnvtn39d4jQ , сайт на бутстрап  Срок – 19.01 ...

    Bootstrap
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать адаптацию сайта

    $35

    Нужно сделать адаптацию сайта, так как предыдущий верстальщик сделал только декстоп и то криво. Подробности в ЛС.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужно скопировать html-шаблон сайта

    Нужно сохранить в виде html главную страницу сайта и привести верстку к нормальному виду. Т.е. почистить от лишнего кода и прописать верные пути картинок. На выходе должно получится: папка Images с картинками, файл css, ...

    CSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка31 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Адаптивно сверстать сайт

    Требуется Верстальщик, который очень аккуратно и точно сверстает адаптивный сайт-приложение.   Требования от верстальщика: отличные знания HTML, CSS, JS, адаптивной верстки,БЭМ  В приложении спецификация и требования по верстке.   ...

    CSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется сверстать шаблон для CMS OpenCart. Имеется HTML+CSS шаблон

    Требуется сверстать шаблон для CMS OpenCart. Имеется HTML+CSS шаблон. На выходе должен получиться адаптивный под все устройства шаблон. + важно упомянуть, что сейчас уже есть работающий сайт (aminos.by) и на него ...

    CSSHTMLOpencart
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Адаптивно сверстать простой одностраничник

    Нужно сверстать одностраничник по следующим макетам: https://drive.google.com/file/d/0Bz_EwVG6BQSIbjVHRU54X2k0bFk/view?usp=sharing Требования к верстке стандартны: Требования к качественной верстке стандартны, если вы опытный верстальщик, то все это знаете, но на всякий случай: ...

    AndroidCSS
    HTML-верстка37 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка сайта, Вордпресс

    Требуется сверстать 14-страничный сайт на WP, 7 уникальных страниц, 7 зеркальных на английском. Дизайн готов. Сроки - до 2-х недель. Вознаграждение обсуждается.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Настроить мультиязычность на сайте

    Здравствуйте.  Есть сайт georgia-tour.org на Wordpress. Нужно настроить,  чтоб в правом верхнем углу был значек языков, желательно выпадающий (чтоб меньше места занимал). Главное, это чтоб корректно работал. Расчет через денежный перевод после выполнения ...

    WordPress
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад