Адаптивная верстка CSS

Работайте с данным человеком только по предоплате. Задача была сделать адаптивную верстку сайта, в ТЗ были дополнительные задачи, согласился на этом. 1. На сообщения отвечает каждые 30 минут. 2. Пишу когда завершим проект, не отвечает, проходит несколько часов, пишет я работаю и не могу сейчас ответить, игнорирует на мои сообщения, оплату я так и не получил, после того как я ему писал в скайпе насчет оплаты, удалил меня с контаков. 3. Хорошо подумайте, перед тем как сотрудничать с ним.