Адаптивно сверстать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок246 просмотров

Требуется Верстальщик, который очень аккуратно и точно сверстает адаптивный сайт-приложение.  

Требования от верстальщика: отличные знания HTML, CSS, JS, адаптивной верстки,БЭМ 

В приложении спецификация и требования по верстке.  

Качественно

CSSHTMLJavaScript
8 лет назад
iceman4ik
31 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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