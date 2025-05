Требуется сверстать шаблон для CMS OpenCart. Имеется HTML+CSS шаблон

Человек слился. Просто пропал в середине работы, после первой части оплаты (я сглупил, так как оплатил часть, не конечный продукт а перенос сайта на свой домен и хостинг) и не выходит на связь. В процессе тоже все сроки были во много раз нарушены, непунктуальный, отвечает через пол дня в лучшем случае. Короче отстой. Прикладываю переписку. [18/01/2017, 12:39:40] Denis Azhgirevich: Please add me as a contact. This is Denis Azhgirevich from Profi.ru [18/01/2017, 12:39:55] Web Technik: Web Technik has shared contact details with Denis Azhgirevich. [18/01/2017, 12:40:08] Web Technik: Добрый день! [18/01/2017, 12:40:18] Denis Azhgirevich: добрый [18/01/2017, 12:40:20] Web Technik: Можем пообщаться голосом? [18/01/2017, 12:40:33] Denis Azhgirevich: Call started [18/01/2017, 12:49:10] Denis Azhgirevich: http://test3.mobix1.ru/ - Главная http://test3.mobix1.ru/category.html - Категории http://test3.mobix1.ru/product.html - Карточка товара http://test3.mobix1.ru/basket.html - Корзина http://test3.mobix1.ru/brands.html - Бренды http://test3.mobix1.ru/articles.html (страница видео аналогичная только с другим контентом) http://test3.mobix1.ru/contacts.html - Контакты http://test3.mobix1.ru/delivery.html - Доставка [18/01/2017, 12:57:00] Denis Azhgirevich: Call ended 16 minutes 28 seconds [18/01/2017, 13:01:28] Denis Azhgirevich: еще момент, мы как работаем? пост оплата? [18/01/2017, 13:01:50] Web Technik: Олата по факту работы (пост оплата) [18/01/2017, 13:02:00] Web Technik: На первый раз. [18/01/2017, 13:02:19] Web Technik: Последующие работы идут с авансом. [18/01/2017, 13:04:33] Denis Azhgirevich: All pages v.3.zip [18/01/2017, 13:04:49] Denis Azhgirevich: 2-ю версию не нужно будет [18/01/2017, 13:05:07] Web Technik: 15-30 минут просмотрю, протестирую и отпишу [18/01/2017, 13:05:11] Denis Azhgirevich: ок [18/01/2017, 13:32:51] Web Technik: Можем продолжить? [18/01/2017, 13:33:00] Denis Azhgirevich: да [18/01/2017, 13:52:08] Denis Azhgirevich: Call 18 minutes 52 seconds [18/01/2017, 13:54:49] Denis Azhgirevich: ща могу [18/01/2017, 13:54:51] Denis Azhgirevich: продолжить [18/01/2017, 13:54:55] Denis Azhgirevich: если есть время [18/01/2017, 14:03:45] Denis Azhgirevich: Call 8 minutes 43 seconds [18/01/2017, 14:16:04] Web Technik: 183 usd. Дедлайн суббот 4-6 часов дня (GMT +02:00) [18/01/2017, 14:16:32] Denis Azhgirevich: говорить можете? [18/01/2017, 14:16:40] Web Technik: Call started [18/01/2017, 14:25:21] Denis Azhgirevich: Call ended 8 minutes 42 seconds [18/01/2017, 14:28:04] Denis Azhgirevich: мне сказали это копия сайта и тут уже кто-то что-то пытался делать [18/01/2017, 14:28:52] Web Technik: вы на нашем хостинге [18/01/2017, 14:28:56] Web Technik: отлично [18/01/2017, 15:34:40] Web Technik: Можем поговорить? [18/01/2017, 16:06:07] Denis Azhgirevich: Короче это займёт какое то время [18/01/2017, 16:06:25] Web Technik: Хорошо [18/01/2017, 16:06:39] Web Technik: Дадите знать когда смогу скачать [18/01/2017, 19:07:33] Web Technik: Как успехи? [18/01/2017, 19:08:31] Denis Azhgirevich: программист должен скинуть, там нельзя вроде просто взять сделать backup и передать, там какие-то привязки есть к моему Складу и т.д., а программист пока не отвечает. [18/01/2017, 19:08:42] Web Technik: Понял [18/01/2017, 19:08:49] Web Technik: Тогда ждем [18/01/2017, 19:08:52] Denis Azhgirevich: дв [18/01/2017, 19:41:26] Denis Azhgirevich: к тебе стучится наш программист [18/01/2017, 19:41:57] Denis Azhgirevich: с ним общайтесь, если проблемы какие-то, пиши мне. [18/01/2017, 19:49:28] Web Technik: Спасибо. Пообщалься в течении часа сказал скинет. Но так как у нас немного позже выходит приступить к работе. По тому просьба сдвинуть дедлайн до ПН обеда. Так как в воскресение выходной у всех. [18/01/2017, 19:49:43] Denis Azhgirevich: ок [18/01/2017, 19:49:58] Web Technik: Спасибо [19/01/2017, 18:03:10] Web Technik: Добрый день! Частично верстку нанесли. В субботу покажу что успели сделатьна пятницу по стостоянию на 20:00 [19/01/2017, 18:03:32] Denis Azhgirevich: Привет, круто, приятно что на связи! [21/01/2017, 15:33:34] Denis Azhgirevich: привет [21/01/2017, 21:23:30] Denis Azhgirevich: Мы в субботу планировали что-то посмотреть [21/01/2017, 22:55:15] Web Technik: Привет. На сегодня не получиться. Там сейчас отвязывают фильтр так как он блокирует страницу категорий. Завтра ближе к вечеру покажу что сделали. Главную закончили и страницу товаров тоже. [22/01/2017, 21:10:04] Web Technik: Добрый вечер! Вот ссылка на сайт, ждем пока хостер сменит версию пхп. http://test.kirienko.top/ [22/01/2017, 21:10:31] Web Technik: После чего можно будет смотреть. Там сделано частично. Большая часть будет на завтра [22/01/2017, 21:10:53] Denis Azhgirevich: ссылка не работает [22/01/2017, 21:11:08] Web Technik: что пишет [22/01/2017, 21:11:31] Web Technik: Там сейчас ошибка, так как хостер еще не сменил версию пхп для сайта [23/01/2017, 12:32:04] Denis Azhgirevich: надеюсь вечером сможем глянуть? [23/01/2017, 14:29:56] Web Technik: Добрый день! Да к вечеру уже планирую всё закончить. [23/01/2017, 14:30:23] Web Technik: Буду через пару часов в офисе отпишу как идет процесс [23/01/2017, 20:09:03] Web Technik: Так вот ссылка по состоянию на субботу. http://test.kirienko.top/ Сейчас до отвяжем фильтр и натянем на него верстку. После чего отгрузим готовый вариант. Думаю лучше будет посмотреть уже завтра всё что бы не ждать. [23/01/2017, 20:10:24] Denis Azhgirevich: После 23:00 смотреть буду [24/01/2017, 10:02:12] Denis Azhgirevich: когда будем смотреть [24/01/2017, 10:02:13] Denis Azhgirevich: ? [24/01/2017, 10:02:37] Denis Azhgirevich: я просто вижу, что тут еще нет карточки товара и т.д [24/01/2017, 13:35:11] Web Technik: Добрый день! [24/01/2017, 13:35:18] Web Technik: Почему не ту карточки [24/01/2017, 13:35:26] Web Technik: http://test.kirienko.top/dymatize-creatine-micronized-1000g [24/01/2017, 13:35:26] Denis Azhgirevich: вы готовы пройтись? [24/01/2017, 13:35:49] Web Technik: ЕЩе нет нужно еще пару часов мелочи подтянуть [24/01/2017, 13:36:26] Denis Azhgirevich: напишите время, как будете знать [24/01/2017, 13:36:41] Web Technik: Окай [24/01/2017, 19:08:47] Web Technik: Добрый вечер! У нас очередная задержка, связаная с тем что у Вас реализовано на сайте, Неообходимо немного больше времени. За задержку скину 30-40 у.е. от стоимости верстки. Планируем на завтра всё закончить. [24/01/2017, 19:09:19] Denis Azhgirevich: ок [24/01/2017, 19:11:00] Web Technik: И да можете еще от верстальщика потребовать компенсацию, так как он не реализовал необходимую верстку для сайта. Если необходимо могу на завтра написать список чего не было в верстке. [24/01/2017, 19:11:23] Denis Azhgirevich: напишите, если не затруднит [25/01/2017, 03:10:01] Web Technik: This message has been removed. [25/01/2017, 15:32:10] Web Technik: Добрый день! Сегодня ночью наблюдалась недоступность сайта, в районе с 1-00 до 3-00, у вас проводились регламентные работы? [25/01/2017, 15:33:02] Denis Azhgirevich: Добрый, это я хз [25/01/2017, 15:33:59] Denis Azhgirevich: Это важно сейчас узнать? [25/01/2017, 15:37:48] Web Technik: Да, как бы интересует вопрос того что установленно, все ли компоненты лицензированы. И почему сайт был в недоступа. Ну это можна выяснить и поже. [25/01/2017, 15:39:03] Denis Azhgirevich: Что по факту сайта? [25/01/2017, 15:39:47] Web Technik: На сегодня буду стараться закончить. Сейчас с категорией добиваем, и остаеться корзина. [25/01/2017, 15:39:56] Web Technik: и стикеры [25/01/2017, 15:40:19] Denis Azhgirevich: Ок, напишите тогда, [25/01/2017, 15:42:19] Web Technik: http://clip2net.com/s/3GMAmD6 [25/01/2017, 15:42:24] Web Technik: Вот скрин главной [25/01/2017, 15:42:46] Web Technik: Добавили изменения по верстке [25/01/2017, 15:43:06] Web Technik: Ну там по факту будет видно что добавлено. И чего не сделал верстальщик, будет файл [25/01/2017, 23:36:00] Denis Azhgirevich: зачем мне присылать скрин главной, вы сказали сегодня все будет, это так? [25/01/2017, 23:56:11] Web Technik: Заканчиваем. Если на сегодня не успею. То под утро будет закончено [26/01/2017, 14:45:15] Denis Azhgirevich: привет [26/01/2017, 17:58:28] Web Technik: Добрый день Вот ссылки на главную http://test.kirienko.top/ Категория http://test.kirienko.top/index.php?route=product/category&path=57 Товар http://test.kirienko.top/index.php?route=product/product&path=57&product_id=1359 Вообщем, нужно больше времени. Так как в шаблоне не пойми как что реализовано, + мы подвязываем верстку под шаблон манимейкер (которой сейчас активрован у Вас на сайте), что бы всё менялось из админки. Будем ориентироваться на Пн или Вт. П.С. Все же хочеться сдать качество, а не лижбы как. [26/01/2017, 23:54:31] Denis Azhgirevich: Добрый день, я все понимаю и очень ценю ваше желание сделать качественно работу, более того вижу, что работа движется. С другой стороны, вы и меня поймите, каждый день отсрочки ведет к потерянной прибыли, в нашем случае - это существенные деньги. Сроки у нас уже в более, чем в 2 раза увеличились. Поэтому, давайте все же отфиксируем дату окончания работы, которой и будем придерживаться. Скажем это вт., за каждый последующий день просрочки -1000 руб. Договорились? [27/01/2017, 13:35:48] Denis Azhgirevich: Так, давайте сегодня созвонимся, обсудим, статус, предлагаю сегодня в 16-00. Я понимаю, что молчание это золото, но не в этой истории. [27/01/2017, 13:52:56] Web Technik: Добрый день! Давайте созвонимся где то ближе к 6-7 вечера. Я сейчас не на месте. [27/01/2017, 14:09:43] Denis Azhgirevich: ок 19-00. [27/01/2017, 19:11:06] Denis Azhgirevich: ??? [27/01/2017, 20:08:47] Web Technik: 15 минут буду на месте. [27/01/2017, 20:34:26] Web Technik: Я на месте [27/01/2017, 20:34:32] Web Technik: Когда сможем начать? [27/01/2017, 20:35:57] Denis Azhgirevich: Мы на 1900 договаривались, сейчас 2035 я не на месте и мне не удобно , я собственно выше написал, жду пояснений и ответ на вышепоставленный вопрос [27/01/2017, 20:36:45] Web Technik: On 27/01/2017, at 20:35, Denis Azhgirevich wrote: > Мы на 1900 договаривались, сейчас 2035 Дак вроде у Вас время на GMT +2 и сейчас 19-30 [27/01/2017, 20:37:27] Web Technik: Хорошо когда Вам будет удобно, сможем пообщаться. Напишите когда и во сколько. [27/01/2017, 20:41:22] Web Technik: On 26/01/2017, at 23:54, Denis Azhgirevich wrote: > Поэтому, давайте все же отфиксируем дату окончания работы, которой и будем придерживаться. По поводу того на когда будет все готово. Во вторник на вечер смотрим то что мы подготовим. Вы говорите что не так мы за сутки ровняем. И в среду все сдаем. После чего приступаем ко второму этапу. По поводу задержки в работе. Дам полную отчетность. Почему так вышло по времени. [27/01/2017, 20:42:35] Web Technik: Если будет удобно можем завтра или послезавтра пообщаться. [27/01/2017, 23:22:38] Denis Azhgirevich: тут? [28/01/2017, 00:29:28] Web Technik: да? [30/01/2017, 11:01:20] Denis Azhgirevich: Привет, ты тут? [30/01/2017, 11:01:32] Denis Azhgirevich: давай в 14-00 созвонимся [30/01/2017, 16:23:12] Web Technik: Добрый день! Только добралься до компьютера. Я на месте если что звоните. Вот еще номер вайбера +380937188874 [30/01/2017, 16:23:51] Denis Azhgirevich: как обстоят дела? больше задержек быть не может [30/01/2017, 16:24:04] Denis Azhgirevich: нужен уже срочно сайт [30/01/2017, 16:25:24] Web Technik: Как и говорил на завтра будем смотреть готовую верстку. Сейчас там дорабатывают. Буду знать результат ближе к вечеру. [30/01/2017, 16:26:15] Denis Azhgirevich: смотреть вы по ходу еще должны [30/01/2017, 16:26:22] Denis Azhgirevich: т.е. макеты же у вас есть [30/01/2017, 16:26:51] Denis Azhgirevich: потому, что если я сейчас проваливаюсь в категории вижу какие-то жирные эти ленты [30/01/2017, 16:27:55] Denis Azhgirevich: нажимаю на протеин и там вниз конский список, а не как на сайте аккуратно в несколько рядов [30/01/2017, 16:29:00] Denis Azhgirevich: я хочу чтобы мы поработали в ускоренном режиме [30/01/2017, 16:29:05] Web Technik: Я так понимаю речь идет про меню [30/01/2017, 16:29:09] Denis Azhgirevich: да [30/01/2017, 16:30:01] Denis Azhgirevich: меню категорий почему то в 2 ряда [30/01/2017, 16:30:04] Denis Azhgirevich: ? [30/01/2017, 16:30:54] Web Technik: Как раз вот те моменты которые верстальщик что делал верстку не сделал, там их уже целый список подсобралься. По поводу выпадающего будет примерно такой же вид как на предведущем сайте [30/01/2017, 16:31:07] Denis Azhgirevich: собирать их не надо [30/01/2017, 16:31:14] Denis Azhgirevich: я могу дать контакт верстальщика [30/01/2017, 16:31:20] Denis Azhgirevich: ему их осылаете он доделывает [30/01/2017, 16:31:33] Denis Azhgirevich: смысле копить не надо [30/01/2017, 16:31:46] Web Technik: ОТак а смысл их отсылать если мы сами всё по ходу дела поправляем. [30/01/2017, 16:32:31] Denis Azhgirevich: если вы их делаете, то, я указываю на моменты которые сразу в глаза бросаются [30/01/2017, 16:33:01] Denis Azhgirevich: а завтра мне сайт принимать [30/01/2017, 16:33:10] Web Technik: ПО поводу того что меню в 2 ряда. Уменьшим размер шрифта, единственный выход в данной ситуации [30/01/2017, 16:33:21] Denis Azhgirevich: я не хочу чтобы это была формальная приемка, а по факту еще нужно доделывать [30/01/2017, 16:35:58] Denis Azhgirevich: может нам уже нужно по части пройтись [30/01/2017, 16:36:10] Web Technik: Можем пройтись. [30/01/2017, 16:36:17] Denis Azhgirevich: что готово? [30/01/2017, 16:36:26] Web Technik: 3 минуты [30/01/2017, 16:50:00] Denis Azhgirevich: Call 6 minutes 24 seconds [30/01/2017, 17:45:26] Denis Azhgirevich: Call 54 minutes 40 seconds [31/01/2017, 17:54:58] Web Technik: Привет. Что там по правкам, дизайнер сделал? Сегодня во сколько будет удобно посмотреть сайт 9 или 10 ? [31/01/2017, 18:12:28] Denis Azhgirevich: Давай в 9 по мск [31/01/2017, 19:15:52] Web Technik: Смогу только в 10 по МСК не раньше [31/01/2017, 19:16:06] Web Technik: Получаеться в 9 по Минску или Киеву [31/01/2017, 19:32:52] Denis Azhgirevich: ок [31/01/2017, 22:04:19] Denis Azhgirevich: тут? [31/01/2017, 22:04:52] Web Technik: Да [31/01/2017, 22:05:07] Web Technik: 10 минут. Сейчас архив мне скинут и перезалью [31/01/2017, 22:05:12] Denis Azhgirevich: ок [31/01/2017, 22:30:22] Denis Azhgirevich: что там? [31/01/2017, 22:30:39] Web Technik: выгружаю [31/01/2017, 22:30:45] Web Technik: 2-3минуты [31/01/2017, 22:47:11] Web Technik: http://test.kirienko.top/ [31/01/2017, 22:47:21] Web Technik: сейчас перепроверю страницы [31/01/2017, 22:47:29] Web Technik: http://test.kirienko.top/index.php?route=information/information&information_id=21 [31/01/2017, 22:47:30] Denis Azhgirevich: 5 min [31/01/2017, 22:47:35] Web Technik: http://test.kirienko.top/index.php?route=information/information&information_id=4 [31/01/2017, 22:47:40] Web Technik: http://test.kirienko.top/index.php?route=information/information&information_id=19 [31/01/2017, 22:47:50] Web Technik: http://test.kirienko.top/index.php?route=product/special&limit=24 [31/01/2017, 22:55:07] Denis Azhgirevich: блин. тут отвлекли через мин.10-15 давай созвон [31/01/2017, 22:55:16] Web Technik: ок [31/01/2017, 23:09:18] Web Technik: Call – no answer [31/01/2017, 23:10:10] Web Technik: Call started [31/01/2017, 23:49:13] Denis Azhgirevich: É´†¢≠†Ô¨Æ°.png [31/01/2017, 23:51:24] Denis Azhgirevich: Архив ZIP - WinRAR.zip [01/02/2017, 00:17:56] Denis Azhgirevich: Call ended 1 hour 7 minutes 46 seconds [01/02/2017, 12:14:59] Denis Azhgirevich: Привет, готов обсудить? [01/02/2017, 16:51:52] Denis Azhgirevich: ? [01/02/2017, 16:53:55] Web Technik: Привет. Не всё успели сделать, сейчас доделываю. На вечере так же на 9 удобно будет? [01/02/2017, 16:54:24] Denis Azhgirevich: да, модуль по фильтру есть на домене аминос.рф [01/02/2017, 16:54:44] Denis Azhgirevich: там будет первая площадка для теста, если у Вас не будет работать [01/02/2017, 16:55:13] Web Technik: ок [01/02/2017, 22:15:49] Web Technik: Тут? [01/02/2017, 23:09:03] Denis Azhgirevich: Будуоколл 24:00 [02/02/2017, 11:39:20] Denis Azhgirevich: привет [02/02/2017, 11:39:25] Denis Azhgirevich: сейчас на связи? [02/02/2017, 18:23:12] Web Technik: Привет [02/02/2017, 18:23:22] Web Technik: Сегодня на 9 будет удобно? [02/02/2017, 18:23:32] Denis Azhgirevich: да [02/02/2017, 18:23:39] Web Technik: Отлично. [02/02/2017, 21:01:47] Denis Azhgirevich: тут? [02/02/2017, 21:01:52] Web Technik: да [02/02/2017, 21:02:08] Web Technik: Call – no answer [02/02/2017, 21:02:21] Web Technik: Смогу говорить только в 9 [02/02/2017, 21:02:28] Web Technik: сейчас только чат [02/02/2017, 21:02:48] Denis Azhgirevich: уже 9 [02/02/2017, 21:03:05] Web Technik: в 9 по GMT +2 [02/02/2017, 21:03:29] Web Technik: сейчас только 8 [02/02/2017, 22:03:22] Denis Azhgirevich: чу что там? [02/02/2017, 22:03:30] Web Technik: 10 минут [02/02/2017, 22:32:01] Denis Azhgirevich: ну че там? [02/02/2017, 22:32:04] Denis Azhgirevich: сколько тебя ждать? [02/02/2017, 22:32:30] Web Technik: 1 минут [02/02/2017, 22:35:33] Web Technik: Call started [02/02/2017, 23:08:43] Denis Azhgirevich: IMG_0553.PNG.jpg [02/02/2017, 23:17:12] Denis Azhgirevich: http://expert.sportwiki.to/nutrition.html [02/02/2017, 23:21:28] Web Technik: ФТП доступ [02/02/2017, 23:21:37] Web Technik: Доступ к Базе данных [02/02/2017, 23:28:34] Web Technik: Доступ к админке [02/02/2017, 23:28:48] Web Technik: 5355571180164261 [02/02/2017, 23:38:19] Web Technik: Z349222428955 [02/02/2017, 23:47:08] Web Technik: +380937188874 [02/02/2017, 23:52:38] Web Technik: R106361560149 [03/02/2017, 00:04:52] Denis Azhgirevich: Call ended 1 hour 29 minutes 21 seconds [03/02/2017, 00:23:17] Denis Azhgirevich: На мобиле пропала бобышка взлететь вверх на тестовом [03/02/2017, 00:24:56] Web Technik: Понял добавлю\ [03/02/2017, 00:25:21] Denis Azhgirevich: и в качестве вопроса, на моб. версии можно сделать по 2 товара в строчку без сильных усилий? [03/02/2017, 00:25:53] Web Technik: Так вроде сейчас и стоит по 2 товара в строчку [03/02/2017, 00:26:36] Denis Azhgirevich: сейчас разве у нас на пробном в моб. стоит по 2 товара? [03/02/2017, 00:26:39] Denis Azhgirevich: вроде по 1 [03/02/2017, 00:26:46] Denis Azhgirevich: по крайней мере в макете 1 [03/02/2017, 00:26:53] Web Technik: Да в категории стои один [03/02/2017, 00:27:01] Web Technik: Сделаю по 2 [03/02/2017, 00:27:06] Denis Azhgirevich: ок [03/02/2017, 00:27:08] Web Technik: А на главной по 2 стоит [03/02/2017, 00:27:16] Denis Azhgirevich: ок [03/02/2017, 00:29:02] Denis Azhgirevich: стоп, сори, давай пока лучше пусть будет по 1 [03/02/2017, 00:29:05] Denis Azhgirevich: как сейчас [03/02/2017, 00:29:11] Denis Azhgirevich: потом на телефоне потестим [03/02/2017, 00:29:39] Web Technik: НУ тут можно и по тестить, Так как сечас на главной по 2 в строчку, а в категории по 1 [03/02/2017, 00:32:24] Denis Azhgirevich: пусть так будет наверное, по 1 [03/02/2017, 00:32:29] Denis Azhgirevich: пока [03/02/2017, 04:33:55] Web Technik: Так все перенес, настроил [03/02/2017, 04:34:01] Web Technik: Нужно еще правки делать [05/02/2017, 10:07:11] Denis Azhgirevich: Привет [05/02/2017, 10:07:27] Denis Azhgirevich: Надеюсь сегодня мы сможем завершить, как и планировали [06/02/2017, 09:32:56] Denis Azhgirevich: ?? [06/02/2017, 10:48:26] Denis Azhgirevich: Давай сегодня поговорим по процессу [06/02/2017, 16:29:11] Web Technik: привет [06/02/2017, 16:29:22] Web Technik: да давай вечером [06/02/2017, 16:29:56] Denis Azhgirevich: во сколько по Омск давай точное время договоримся [06/02/2017, 16:30:06] Denis Azhgirevich: например в 22-00 [06/02/2017, 16:30:12] Web Technik: да [06/02/2017, 16:30:15] Web Technik: в 22-00 [06/02/2017, 16:30:20] Denis Azhgirevich: и давай без опазданий [06/02/2017, 20:33:55] Denis Azhgirevich: Я задержусь на пол часа, ок? [06/02/2017, 20:34:47] Web Technik: щл [06/02/2017, 20:34:49] Web Technik: ок [06/02/2017, 20:34:54] Web Technik: я на месте [06/02/2017, 21:21:45] Denis Azhgirevich: Бля задерживают, в 23:00 буду [06/02/2017, 21:29:51] Web Technik: ок [06/02/2017, 23:06:57] Web Technik: Когда можем начать? [06/02/2017, 23:07:39] Denis Azhgirevich: 5 мин [06/02/2017, 23:12:09] Denis Azhgirevich: Call – no answer [06/02/2017, 23:14:22] Denis Azhgirevich: и? [06/02/2017, 23:55:44] Denis Azhgirevich: Call 40 minutes 35 seconds [07/02/2017, 16:33:17] Web Technik: на 23 по мск [07/02/2017, 16:33:57] Denis Azhgirevich: Ок [07/02/2017, 16:34:48] Denis Azhgirevich: Call – no answer [07/02/2017, 20:31:12] Web Technik: Привет. Задерживаюся на час. Будет удобно перенести на 24:00? [07/02/2017, 21:07:42] Denis Azhgirevich: ок, че делать [08/02/2017, 00:01:25] Denis Azhgirevich: ? [08/02/2017, 01:05:54] Denis Azhgirevich: Не серьезный подход. Я смотрю ничего не изменилось и эта ситуация уже с воск., когда мы планировали закончить весь сайт. Что происходит? [08/02/2017, 01:16:50] Denis Azhgirevich: такое отношение, как будто после этой работы сотрудничать желания нет [08/02/2017, 12:57:48] Denis Azhgirevich: Слушай, я не понимаю этого молчания, оно нелепое и не уместное. Сегодня жду решения всех вопросов, потому, что мне тут с партнерами тоже не удобно общаться и завтраками кормить. [09/02/2017, 10:03:12] Denis Azhgirevich: Я расценил молчание, как слив, просьба вернуть деньги, по факту работающий магазин я не получил [09/02/2017, 10:07:20] Denis Azhgirevich: Киви +79152008397, жду сегодня возврат средств, Можно western union или другим. Если деньги не возвращаются я расцениваю это как мошенничество и буду действовать в соответствующем ключе