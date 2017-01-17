Выложена тестовая страница http://freeboard.kharkov.ua/2/izgotovlenie-narugnoi-reklamu.html исходник делается в adobe muse, в исходнике все ок, но при экспорте верстка немного лезет, решения найти не могу. (фоновые блоки перекашены в зеленые, для показа проблемы) ...
Верстка готового решения на Битрикс.Управление сайтом
Добрый день!
Мы имеем сайт, который уже естественно проиндексирован ПС и на который ведут ссылки с других ресурсов. На этот домен будем ставить принципиально новый сайт но с теми же URL'ами и содержанием.
Есть задача по верстке нового готового решения на лицензию Битрикса-Управление сайтом (Уже приобретена). Создании страниц и переносом контента (можем сами, главное чтобы были разделы и URL'ы). Немного доработать под наши задачи функционал сайта и личного кабинета (Мы продаем услуги).
Пример решения: mshop.redsign.ru/
Внимание!
Срочно!
Веб-студиям, которые ожидают заоблачную ЗП, просьба не беспокоить.
Заявки фрилансеров
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