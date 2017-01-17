Верстка готового решения на Битрикс.Управление сайтом

Добрый день!

Мы имеем сайт, который уже естественно проиндексирован ПС и на который ведут ссылки с других ресурсов. На этот домен будем ставить принципиально новый сайт но с теми же URL'ами и содержанием.

Есть задача по верстке нового готового решения на лицензию Битрикса-Управление сайтом (Уже приобретена). Создании страниц и переносом контента (можем сами, главное чтобы были разделы и URL'ы). Немного доработать под наши задачи функционал сайта и личного кабинета (Мы продаем услуги).

Пример решения: mshop.redsign.ru/

Внимание!

Срочно!

Веб-студиям, которые ожидают заоблачную ЗП, просьба не беспокоить.